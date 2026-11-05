Se cayó la sesión del Congreso en la que se trataba la renuncia de Santiago Peña

El Congreso de Paraguay no pudo completar la sesión extraordinaria en la que debía resolver si aceptaba o no la renuncia del presidente Santiago Peña. La retirada de legisladores del oficialismo durante el tratamiento parlamentario impidió reunir el número mínimo de presentes exigido por el reglamento y dejó pendiente una definición central para el escenario político e institucional del país.

La Cámara de Diputados no logró completar la votación sobre la dimisión del mandatario luego de que los parlamentarios del Partido Colorado abandonaran sus bancas. La salida de los legisladores impidió alcanzar los 41 presentes requeridos para que la Cámara Baja pudiera sesionar y continuar con el procedimiento.

El episodio se produjo después de que el Senado ya se hubiera pronunciado sobre la renuncia de Peña. Sin embargo, la falta de quórum en Diputados impidió que el Congreso concluyera el tratamiento y resolviera definitivamente sobre la salida del jefe de Estado.

De esta manera, la sesión quedó levantada y la decisión sobre la renuncia presidencial permaneció pendiente, en un contexto marcado por la crisis política, las tensiones parlamentarias y las manifestaciones que se desarrollaban frente al edificio legislativo.

El retiro de los legisladores oficialistas frustró la sesión

La interrupción del debate se produjo cuando los legisladores oficialistas se retiraron de la Cámara Alta durante la votación sobre el inicio de un juicio político contra Santiago Peña. La decisión de abandonar la sesión impidió avanzar con el tratamiento parlamentario y dejó sin resolución el proceso que debía determinar si se aceptaba la dimisión presentada por el presidente o si continuaba el procedimiento de destitución.

La crisis se profundizó luego de la intervención de Ueno Bank, un episodio que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos y que se convirtió en uno de los factores centrales de la situación política que atraviesa Paraguay.

En medio de ese escenario, el Congreso debía resolver una cuestión institucional de relevancia: definir si la renuncia de Peña era aceptada o si, pese a su decisión de abandonar el cargo, debía continuar el proceso de destitución. La retirada de los legisladores oficialistas dejó al Parlamento sin las condiciones necesarias para completar el tratamiento. La falta de quórum se convirtió así en el obstáculo inmediato para avanzar con una resolución que ya había generado fuertes tensiones entre los distintos sectores políticos.

El Senado debía resolver entre la renuncia y el juicio político

El tratamiento de la dimisión de Santiago Peña se desarrolló en medio de una disputa sobre el mecanismo que debía seguirse para determinar su salida del poder.

El Senado debía resolver si aceptaba la renuncia del mandatario o si continuaba con el proceso de destitución. La definición se encontraba atravesada por las negociaciones entre los bloques parlamentarios y por la presión política generada a partir de la crisis bancaria.

Tras una serie de reuniones entre los distintos sectores, legisladores oficialistas y opositores habían anticipado su intención de avanzar con el juicio político, a pesar de que Peña ya había comunicado su decisión de dejar la presidencia.

La situación reflejaba una diferencia entre la renuncia presentada por el jefe de Estado y el procedimiento institucional que el Congreso debía resolver. La dimisión no había cerrado automáticamente el debate parlamentario, debido a que todavía estaba pendiente determinar si correspondía aceptar su salida o continuar con el proceso de destitución.

La crisis bancaria y la incertidumbre frente al Parlamento

La situación política se desarrolla en paralelo a la crisis bancaria desatada por la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos. El impacto de ese episodio sobre los ciudadanos y la presión generada en el ámbito político forman parte del contexto en el que se produjo la renuncia presidencial y el avance de las iniciativas parlamentarias para impulsar un juicio político.

Mientras los legisladores debían resolver si aceptaban la dimisión de Peña, frente al Congreso de Paraguay se registraban incidentes. La presencia de manifestantes y la incertidumbre en torno a la definición parlamentaria agregaron un nuevo elemento de tensión a la jornada.

Los acontecimientos se desarrollaron en un escenario en el que la salida del mandatario todavía no había quedado resuelta por el Congreso. La falta de quórum impidió completar la votación y dejó pendiente tanto la aceptación de la renuncia como el avance del proceso de destitución.

La incertidumbre también alcanzó a quienes se encontraban frente al Parlamento, donde se registraban incidentes en medio de la crisis política que atraviesa el país.