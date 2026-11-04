Líder supremo de Irán descartó un cambio tras la derrota electoral de Trump: "Se equivocan gravemente"

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió hoy miércoles que ni los cambios partidistas en Estados Unidos ni las concesiones a Washington pondrían fin a la hostilidad estadounidense hacia la nación iraní.

"Si aún existen individuos que depositan incluso la más mínima esperanza en un cambio en el comportamiento de Estados Unidos o en los cambios partidistas dentro del sistema hegemónico o que imaginan que el otorgar concesiones a Estados Unidos puede disuadirlo de su hostilidad hacia la nación iraní, están gravemente equivocados", dijo Jamenei en un mensaje para conmemorar el aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979.

Jamenei afirmó que la única forma de conseguir un estado de "disuasión absoluta" es seguir fortaleciendo a Irán y remarcó que "en este camino, la solidaridad y la unidad (nacionales), así como la cohesión social representan los pilares fundamentales del éxito".

El líder supremo comentó que, si se repiten los "actos de agresión", la lucha de Irán se expandirá para abarcar una esfera mucho más amplia.

Se proyecta que los demócratas inviertan el control del Senado estadounidense luego de ganar varias contiendas clave en los estados disputados, asegurando el control de ambas cámaras en el Congreso en las elecciones intermedias, dio a conocer la tarde del martes la agencia de pronósticos electorales Decision Desk HQ.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, reaccionó hoy a los resultados de las elecciones en Estados Unidos a través de una publicación en la red social X, donde aseguró que por "conciencia o por los costos de la vida, los estadounidenses dijeron NO a la guerra, y nosotros respaldamos este mensaje".

Mientras tanto, hoy los iraníes salieron a las calles en todo el país para conmemorar el aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979.

Las manifestaciones se llevaron a cabo de manera simultánea en Teherán y en otras 900 ciudades y aldeas, y atrajeron a participantes de diversos sectores de la sociedad, incluidos funcionarios y comandantes militares, de acuerdo con medios de comunicación iraníes.

En Teherán, los manifestantes condenaron enérgicamente la "flagrante agresión estadounidense-israelí" contra Irán y su soberanía y su pueblo, y pidieron venganza por los muertos durante la guerra de 40 días, señaló la agencia oficial de noticias IRNA.

En un discurso dirigido a los manifestantes, el alcalde de Teherán, Alireza Zakani, afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz depende del compromiso de Estados Unidos con sus obligaciones y de la implementación de medidas prácticas.

El evento conmemora el 4 de noviembre de 1979, cuando estudiantes iraníes tomaron la Embajada de Estados Unidos en Teherán y capturaron a decenas de rehenes en un enfrentamiento que duró más de un año.