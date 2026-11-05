Oleada de amenazas de bomba sacude los aeropuertos europeos: hay aviones escoltados

Una nueva oleada de amenazas de bomba contra vuelos comerciales europeos generó este jueves un importante despliegue de seguridad aeroportuaria, con aeronaves desviadas, inspecciones policiales y aviones de pasajeros escoltados por cazas militares. Los episodios, que se suman a otras alertas registradas durante la semana, afectaron a distintas rutas internacionales y obligaron a las autoridades a activar los procedimientos previstos para este tipo de situaciones.

De acuerdo con información difundida por medios europeos y agencias internacionales, entre los vuelos afectados se encuentran tres vinculados con Italia y otros dos procedentes de Copenhague y Madrid con destino a Bulgaria. También se reportó la llegada de un tercer avión procedente de Londres al aeropuerto de Plovdiv, mientras que distintas aeronaves debieron modificar sus trayectorias ante las advertencias recibidas.

Las amenazas provocaron intervenciones de las fuerzas de seguridad en varios aeropuertos, controles sobre pasajeros y tripulaciones y el refuerzo de las medidas preventivas. Según la agencia France Presse (AFP), al menos 12 vuelos resultaron afectados por esta nueva serie de alertas.

Hasta el momento, las autoridades no comunicaron el hallazgo de objetos peligrosos en ninguna de las aeronaves inspeccionadas. Las verificaciones continúan con el objetivo de establecer el origen de los avisos y determinar si existe alguna conexión entre los distintos episodios.

Los vuelos afectados y el despliegue de seguridad en Bulgaria

Medios búlgaros, a partir de información del Ministerio del Interior y recogida por la agencia ANSA, informaron sobre la llegada al aeropuerto Vasil Levski de Sofía de dos vuelos procedentes de Copenhague y Madrid.

Los pasajeros y las tripulaciones de ambas aeronaves fueron sometidos a controles de seguridad, en el marco de los procedimientos activados tras las amenazas recibidas. En paralelo, un tercer avión procedente de Londres aterrizó en el aeropuerto de Plovdiv. Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad y llevaron adelante las verificaciones correspondientes, aunque no se informó sobre la detección de elementos peligrosos.

Entre las rutas italianas alcanzadas por las alertas se encuentran:

Dublín-Roma.

Milán Malpensa-Varsovia.

Helsinki-Roma.

Los desvíos y las inspecciones se produjeron en un contexto de reiteradas falsas alertas de bomba durante la semana, lo que obligó a las compañías aéreas y a los organismos de seguridad a mantener activos los protocolos preventivos.

Un Airbus de Air Lingus aterrizó en una base militar

Uno de los episodios de mayor despliegue militar involucró a un Airbus A320 de la compañía irlandesa Air Lingus, que cubría la ruta Dublín-Roma.

La aeronave fue desviada y aterrizó en la base militar francesa de Évreux-Fauville, con 151 pasajeros y seis tripulantes a bordo. El avión fue escoltado por un caza Rafale de la aviación militar francesa, luego de que se activaran las medidas de seguridad ante la sospecha de una amenaza de bomba.

La aviación militar francesa informó que sus cazas habían despegado para interceptar el avión comercial. Ante la situación, el comandante regresó sobre su trayectoria y efectuó varios círculos sobre el norte de Francia antes de concretar el aterrizaje.

Según la información publicada por Le Figaro, los artificieros aguardaban para intervenir en el aparato una vez que llegara a la base militar. A pesar del despliegue y de las medidas adoptadas, se indicó que tanto los pasajeros como los integrantes de la tripulación se encontraban bien.

El episodio puso de manifiesto la activación de los procedimientos de respuesta ante una posible amenaza a bordo de un vuelo comercial, con la intervención coordinada de la aviación militar y los equipos especializados encargados de las inspecciones.

Wizz Air desvió un vuelo de Milán a Varsovia hacia Viena

Otra de las aeronaves afectadas fue un Airbus A321 de Wizz Air, que había despegado a las siete desde el aeropuerto de Milán Malpensa con destino a Varsovia.

Durante el vuelo, la compañía recibió una amenaza que motivó el cambio de destino. La aeronave fue redirigida hacia Viena, capital de Austria, de acuerdo con los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones. La aerolínea confirmó que el vuelo W4 6387, correspondiente a la ruta Milán Malpensa-Varsovia, había sido desviado a la capital austríaca.

En un comunicado, Wizz Air precisó que el cambio de destino se ajustó a los procedimientos de seguridad establecidos y que la compañía se encontraba colaborando con las autoridades competentes.

La empresa también indicó que estaba adoptando todas las medidas necesarias para proteger a las personas que viajaban a bordo.

El desvío se produjo luego de que la amenaza fuera recibida durante el trayecto, lo que llevó a la aerolínea a modificar la ruta y activar los mecanismos de prevención correspondientes.

Finnair aterrizó en Fiumicino bajo escolta de cazas italianos

El vuelo de Finnair procedente de Helsinki también fue alcanzado por una amenaza de bomba. La aeronave aterrizó con normalidad en el aeropuerto romano de Fiumicino alrededor de las 9.30 horas, escoltada por cazas de la Aeronáutica Militar italiana.

La intervención se produjo luego de una comunicación anónima que alertaba sobre la posible presencia de un artefacto explosivo a bordo. Tras el aterrizaje, los artificieros de la Policía iniciaron las operaciones de inspección previstas para este tipo de situaciones, con el objetivo de verificar la existencia de algún elemento peligroso en el avión.

Fuentes aeroportuarias indicaron a ANSA que los controles se desarrollaban con normalidad y que no habían afectado a la operativa del aeropuerto romano.

La situación, por lo tanto, generó un despliegue de seguridad específico sobre la aeronave, aunque sin provocar alteraciones en el funcionamiento general de Fiumicino.

Un mismo correo electrónico anónimo

Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con el posible vínculo entre las amenazas que afectaron a los vuelos de Helsinki y Dublín. Según fuentes de la investigación, las pesquisas se concentran en un mismo correo electrónico anónimo redactado en italiano, que llegó durante las primeras horas de la mañana a direcciones de ADR y de otras sociedades vinculadas al aeropuerto romano.

El asunto del mensaje era "señalamiento de amenaza", de acuerdo con la información difundida por las fuentes. La Policía Postal y la Policía de Fronteras Aéreas trabajan para determinar el origen del correo electrónico y establecer quiénes fueron sus responsables.

La coincidencia en el contenido y el idioma del mensaje constituye uno de los elementos que orientan las investigaciones sobre los episodios registrados en las rutas de Helsinki y Dublín.