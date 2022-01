Su esposa habló dormida y terminó descubriendo que era ladrona

Abrió los ojos en medio de la noche. Acostado en la cama, un murmuro de su compañera de vida había perturbado su sueño. Tras oír aquellas palabras que salieron de su boca, él hizo un descubrimiento clave.

Un ciudadano de Reino Unido escuchó a su esposa hablando dormida de dinero y pronto terminó confirmando, previa sospecha, de que ella había cometido un delito. A raíz del episodio, la denunció ante las autoridades.

Antony tiene 61 años, es microbiólogo y vive en el condado de Lancashire, informó el diario Liverpool Echo. El hombre conoció a Ruth, de 47 años, hace más de una década.

En 2008 comenzaron un vínculo amoroso: los unía la pasión por la música, entre otras cosas. "Íbamos a conciertos y paseábamos mucho. Éramos muy felices juntos", declaró Antony, citado por el mismo medio.

A principios de 2010, la pareja se casó y se mudó a la localidad de Fleetwood. Luego de atravesar dificultades en la relación, ambos optaron por mudarse a otra zona del condado. Al poco tiempo, Ruth consiguió trabajo como cuidadora de personas mayores.

Un relato sospechoso

"Una noche, en agosto de 2018, fui a buscar a Ruth a su empleo y me dijo que ese día había llevado de compras a una de las residentes del hogar para adultos mayores", recordó Antony. En ese instante, el británico empezó a inquietarse por el relato de su esposa.

"Me contó que la señora, que estaba en silla de ruedas, tenía 98.000 libras en su cuenta bancaria. Algo en su forma de hablar hizo que mi corazón se hundiera. Me di cuenta de que Ruth debía tener acceso a la tarjeta y al número de PIN. No había ningún dato más por parte de ella, pero comencé a preocuparme, aunque no tenía motivos para hacerlo. Era un instinto", aclaró.

Británicos. Se casaron a principios de 2010.

Gastos exorbitantes

En noviembre de ese mismo año, el matrimonio viajó a México para tener unos días de vacaciones. Durante su estadía en el país norteamericano, la mujer gastó mucho dinero.

"Ruth reservó muchas actividades durante las vacaciones. Gastó mucho. Cuando la interrogué, afirmó que sus parientes le habían dado mil libras. No estaba seguro de si creerle", comentó.

El día del descubrimiento

Tan solo un mes después, la cuidadora se tomó licencia en su trabajo debido a episodios de epilepsia. Un día de aquel diciembre, Antony se despertó por las murmuraciones que acababa de realizar Ruth mientras dormía.

A continuación, el hombre se levantó y halló la cartera de su esposa tirada en el suelo, con cuatro o cinco billetes de 20 libras sobresaliendo del cierre.

Mujer. Tiene 47 años y trabajaba como cuidadora.

Una vez que él cerró la cartera, vio que en el interior se encontraba una tarjeta de débito: supo de manera inmediata que pertenecía a la persona mayor que ella había estado cuidando.

Una decisión

"Ruth murmuraba sobre dinero y al levantarme, vi la cartera en el suelo con algunos billetes caídos. Salí de la cama para devolverlos a su sitio y, en el bolso, vi la tarjeta de débito. Todo encajó y me sentí absolutamente asqueado. No podía creerlo. Cuando Ruth se despertó, la confronté y lo admitió todo. Le pedí que armara las valijas y se fuera. Me rompió el corazón, la quería, pero sabía que no tenía otra opción más que denunciarla", expresó.

Enseguida, Antony se acercó a una estación de la policía y decidió denunciar a la mujer, quien fue arrestada. "Cuando el caso se hizo público, hubo una repulsión en nuestro pueblo. Mi familia sufrió mucho por ello. Yo había hecho lo correcto y, sin embargo, se me juzgaba junto a Ruth", manifestó.

En febrero de 2021, la cuidadora se presentó la Corte de Preston Crown y admitió haber robado 7220 libras de la persona mayor, consignó Liverpool Echo. En el tribunal se escuchó que Ruth se aprovechó de la vulnerabilidad de esta víctima durante dos meses.

Vacaciones. Juntos durante un viaje a España.

La Corte determinó una pena de 16 meses de prisión en suspenso y, además, impuso a la autora del delito la asistencia obligatoria a sesiones de rehabilitación por consumo de drogas.

Con respecto a Antony, uno de los jueces lo felicitó por su actitud "loable". "Debe haber sido algo muy difícil de hacer", le dijo al hombre sobre la denuncia, según Liverpool Echo.

En enero de 2022, Ruth se volvió a presentar ante el tribunal por no haber cumplido en las últimas dos oportunidades con la asistencia a la terapia de rehabilitación y tampoco visitar al funcionario que supervisa el cumplimiento de los requisitos de su libertad condicional.

Antony confesó que ya no le guarda rencor a Ruth. "Mi ira ya se calmó y quiero ayudarla, aseguró.