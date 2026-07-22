México eleva la tensión diplomática con EE. UU. y presenta 20 denuncias por operativos de ICE

En un movimiento sin precedentes en materia de protección consular y defensa de los derechos humanos, el Gobierno de México presentó oficialmente un paquete de 20 denuncias ante fiscalías de Estados Unidos. La acción legal busca esclarecer y deslindar responsabilidades por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos, eventos que han tenido lugar a partir de mayo de 2025 en el marco de operativos o mientras los connacionales se encontraban bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según lo dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante un comunicado oficial.

Esta ofensiva jurídica pone de manifiesto la gravedad con la que el Estado mexicano aborda los decesos ocurridos en dependencias e intervenciones migratorias estadounidenses, consolidando un frente que abarca el ámbito estatal, condal, federal e internacional.

Estrategia legal en territorio estadounidense: Estados y condados

La diplomacia mexicana ha desplegado una estrategia directa sobre el terreno judicial norteamericano para asegurar que las jurisdicciones locales procesen los casos con la debida severidad. En este sentido, la SRE detalló que el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, encabezó de manera personal las acciones iniciales en el sistema de justicia del país vecino.

El pasado 13 de julio, el embajador Roberto Lazzeri interpuso formalmente:

Ocho denuncias ante fiscalías estatales, dirigidas a las instancias superiores de procuración de justicia.

Doce denuncias ante fiscalías de condado, radicadas directamente en las demarcaciones específicas donde se registraron los trágicos decesos.

El mapeo de estas acciones legales abarca ocho estados de la Unión Americana, reflejando la extensión geográfica de estos sucesos en las distintas jurisdicciones migratorias:

Arizona

California

Florida

Georgia

Illinois

Luisiana

Misuri

Texas

De acuerdo con lo subrayado de manera enfática por la cancillería, estas acciones legales emprendidas constituyen una vía fundamental e indispensable para lograr el total esclarecimiento de los hechos y garantizar que las circunstancias que rodearon cada fallecimiento no queden impunes.

Escalada federal: La intervención de la FGR y el Departamento de Justicia

La respuesta institucional del Estado mexicano no se ha limitado al ámbito local de los condados y estados. Un día después del despliegue en las fiscalías locales, la estrategia dio un paso decisivo hacia el nivel federal del gobierno estadounidense.

El 14 de julio, la Embajada de México remitió de manera oficial al Departamento de Justicia estadounidense la denuncia minuciosamente elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR). Esta remisión fue acompañada por una solicitud formal de abrir las investigaciones correspondientes en el fuero federal, exigiendo además al gobierno norteamericano que se mantenga a las autoridades mexicanas permanentemente informadas sobre el desarrollo y los avances de las pesquisas.

Internacionalización del caso ante las Naciones Unidas

En paralelo al frente judicial abierto en Estados Unidos, el Ejecutivo mexicano ha decidido llevar el asunto a los más altos organismos multilaterales de derechos humanos para garantizar un escrutinio imparcial e internacional.

En este marco, el canciller mexicano, Roberto Velasco, envió una comunicación oficial dirigida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. A través de esta misiva, el canciller Roberto Velasco solicitó formalmente a la oficina encabezada por Volker Türk la ejecución de tres acciones clave:

Recabar información detallada e independiente sobre los sucesos reportados.

Evaluar la compatibilidad de los hechos con los estándares e instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes.

Formular recomendaciones técnicas pertinentes dirigidas a prevenir la repetición de estas tragedias y garantizar el debido proceso.

Acompañamiento a las familias afectadas y protección consular

Mientras la estrategia legal e internacional avanza en las distintas dependencias judicializadas, la SRE reiteró que la red consular mexicana mantiene un despliegue permanente de atención prioritaria hacia los seres queridos de las víctimas.

Las labores de acompañamiento y asistencia brindadas por la red de consulados abarcan:

Acompañamiento jurídico especializado para el seguimiento de las investigaciones de cada uno de los 17 fallecidos.

Asistencia directa y continua a las familias de los connacionales que perdieron la vida desde mayo de 2025.

Apoyo logístico e institucional para el traslado de restos mortales hacia territorio nacional.

Atención integral a otras gestiones específicas que sean solicitadas por los deudos en el marco de esta emergencia consular.

Con este conjunto de medidas, México fija una posición firme ante el gobierno de Estados Unidos, exigiendo claridad, justicia y estricto apego a los derechos humanos en los procedimientos del ICE.