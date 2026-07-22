Histórico pacto nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita

En una jornada decisiva para el panorama geopolítico y energético internacional, Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron el miércoles un acuerdo de cooperación que podría permitir al reino saudí establecer un programa nuclear civil en su propio territorio. Esta iniciativa se desarrollará en estrecha colaboración y cooperación con empresas estadounidenses, según lo anunció de manera oficial el Departamento de Energía de Estados Unidos.

El entendimiento fue formalizado mediante la firma del secretario de Energía, Chris Wright, y el ministro de Energía saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman. Ambos funcionarios ratificaron lo que la Administración Trump denomina como un acuerdo de cooperación nuclear pacífica, el cual fue suscrito junto a un acuerdo de salvaguardias. De acuerdo con la información suministrada por el Departamento de Energía, este marco legal y regulatorio sentará formalmente las bases para una asociación multimillonaria diseñada específicamente para impulsar la capacidad energética saudí.

Según un reporte brindado por la cadena CBS News, este histórico pacto sentará las bases definitivas para la creación y puesta en marcha de un programa nuclear orientado de manera exclusiva a fines energéticos y otros usos civiles, descartando categóricamente la construcción o desarrollo de armas nucleares.

Detalles clave y alcance del proyecto a 30 años

Asimismo, dos fuentes con conocimiento directo del asunto revelaron previamente a The Wall Street Journal detalles técnicos y temporales de gran relevancia sobre el alcance de las negociaciones:

Duración proyectada: El convenio tendrá una vigencia estipulada de 30 años.

Participación corporativa: Empresas estadounidenses tendrán la facultad y autorización directa de participar activamente en el desarrollo integral del programa nuclear saudita.

Salvaguardias de seguridad: Mantenimiento de los más rigurosos estándares de seguridad y no proliferación a nivel global.

En relación con el alcance del proyecto, el secretario de Energía, Chris Wright, destacó en un comunicado oficial la trascendencia del entendimiento bilateral: "Estos acuerdos reflejan el compromiso compartido de nuestras dos naciones de fortalecer las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Arabia Saudita, brindando prosperidad a nivel nacional y seguridad a nuestros aliados en el extranjero".

Asimismo, Wright hizo hincapié en las garantías técnicas implementadas en el proceso: "Tengan la seguridad de que estos acuerdos mantienen los más altos estándares de seguridad nuclear y no proliferación, basándose en la mejor tecnología y los mejores científicos nucleares del mundo, diseñados aquí mismo en Estados Unidos".

Enriquecimiento de uranio, tecnología para IA y revisión del Congreso

Un aspecto técnico crucial revelado por CBS News señala que el acuerdo crearía la posibilidad de enriquecer uranio en territorio saudita. No obstante, el reporte aclara de forma enfática que este proceso estaría estrictamente controlado por una empresa contratada y únicamente se llevaría a cabo después de que se complete un extenso estudio. Se subraya que se trata de un programa civil cuyo destino principal es el suministro de energía para aplicaciones avanzadas, como los centros de datos de Inteligencia Artificial (IA), descartando de plano cualquier tipo de programa militar.

Por su parte, el Departamento de Energía confirmó que el documento final será sometido a un riguroso proceso de revisión por el Congreso. Esta instancia responde de forma directa a una ley de 1954, la cual exige de forma mandatoria la revisión legislativa por parte del Congreso de todos los acuerdos de cooperación nuclear que la nación celebre con otros países.

El rol de la industria estadounidense y antecedentes en el Golfo

Dentro de las corporaciones del sector privado dispuestas a intervenir, Westinghouse Electric Company, destacado fabricante de reactores nucleares, se posiciona como una de las principales empresas estadounidenses que planean ayudar de forma activa a desarrollar el sector nuclear de Arabia Saudita.

Al respecto, Dan Sumner, director ejecutivo de Westinghouse, expresó una valoración altamente positiva sobre este importante hito: "El anuncio del gobierno estadounidense de lanzar un acuerdo de cooperación nuclear civil con Arabia Saudita es un paso histórico que fortalece la seguridad energética, amplía las oportunidades para la industria y los trabajadores estadounidenses e impulsa un importante crecimiento económico a largo plazo y beneficios para la inversión en ambos países".

Este trascendental paso cuenta con antecedentes en la gestión diplomática de la Casa Blanca:

Otoño de 2025: La administración Trump anunció públicamente un marco de cooperación nuclear civil. En esa oportunidad, Chris Wright lo describió como un acuerdo bilateral de salvaguardias para introducir tecnología nuclear estadounidense en el reino, estipulando explícitamente un firme compromiso con la no proliferación.

Antecedente regional (2009): Arabia Saudita no se convertirá en el primer Estado del Golfo en poseer un programa nuclear civil. Tal como recordó el informe de CBS News, en el año 2009 la Administración Obama firmó un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos, el cual incluyó el compromiso formal de desarrollar energía nuclear con fines pacíficos bajo estrictos controles de no proliferación.