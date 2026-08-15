Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió el sur de España y dejó daños en Granada

Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió este domingo el sur de España y provocó momentos de pánico entre los habitantes de distintas ciudades de Andalucía, donde algunas personas fueron evacuadas de manera preventiva.

El movimiento telúrico se registró alrededor de las 17:47, hora local, y tuvo su epicentro en las cercanías de Lorca, en la provincia de Murcia.

El temblor fue percibido en varias provincias andaluzas, entre ellas Granada, Almería y Málaga. Ante el temor por posibles réplicas, numerosos vecinos salieron de sus viviendas y permanecieron en las calles.

Las autoridades informaron que se produjeron daños materiales en algunos edificios y cortes de energía, aunque hasta el momento no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Los servicios de emergencia recibieron decenas de llamados por caídas de objetos, grietas en paredes y desprendimientos menores.

En Lorca, la localidad más cercana al epicentro, se registraron daños en viviendas y comercios. Las autoridades locales dispusieron la evacuación preventiva de algunos edificios y recomendaron a la población mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Reacciones y medidas de seguridad tras el temblor

El movimiento sísmico generó preocupación entre los vecinos, que recordaron otros episodios similares registrados en la región durante años anteriores.

Los equipos de emergencia recorrieron las zonas afectadas para evaluar los daños y asistir a quienes lo necesitaran.

Además, las autoridades regionales activaron los protocolos de emergencia y solicitaron a la población que siguiera las recomendaciones oficiales.

Hasta el momento, no se reportaron incidentes graves ni víctimas. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo de la zona ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.