España se encuentra en alerta ante un posible nuevo cruce masivo de migrantes

El portavoz del ministerio marroquí del Interior, Rachid El Khalfi, afirmó que se han "tomado todas las medidas necesarias para impedir cualquier intento de cruce ilegal e interceptar a cualquier persona que intente participar en él", ante informaciones de una nueva intentona masiva promocionada desde redes sociales para mañana.

El Khalfi declaró a la agencia oficial MAP que un grupo de individuos sospechosos de estar implicados en la divulgación de contenido que incita a la organización de intentos de cruce colectivo e ilegal hacia Ceuta y Melilla.

Medios españoles publicaron imágenes de un despliegue de cientos de policías antidisturbios en la frontera de Benzú, frente a Tarajal, indica el sitio RFI.

El despliegue podría ser un ejercicio militar por un posible salto el día 15, pero sorprende que tenga lugar en un paso poco frecuentado por los migrantes que intentan cruzar la frontera.

A fines del mes pasado se produjo una trágica oleada migratoria desde Marruecos hacia Ceuta, que se saldó con 141 víctimas fatales.

Reacción de la UE

La Unión Europea instó este martes a Meta y a TikTok a reforzar la verificación de las publicaciones y a eliminar aquellas publicaciones que alentaran a un nuevo salto.

Balázs Ujvári, portavoz de prensa de la Comisión Europea, comunicó que las plataformas "activaron sus protocolos de crisis y se decidió que se pondría en marcha un mecanismo ad hoc de aumento de la coordinación y cooperación".

Ujvári explicó que este mecanismo es aplicable en momentos de crisis y permite a las plataformas recibir "mejor información por parte de los verificadores de hechos" de posible "desinformación dañina relacionada, por ejemplo, con un posible nuevo cruce masivo de la frontera".

Una voz de España

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, decidió desvincularse de la estrategia del Gobierno de España de no hacer ninguna crítica a la gestión del Estado alauí de la crisis migratoria.

"Cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión a España en su conjunto. Ceuta y Melilla no se tocan", comentó en conferencia de prensa.

Con tono de indignación, la ministra declaró que lo que pasó el 30 de julio "no puede volver a ocurrir y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no españolísimas, lo siguiente".

Por último, también aseveró que espera que caiga sobre las mafias que trafican con personas "todo el peso de la ley" por el "drama humanitario" que provocaron en Ceuta.

El reproche desde Marruecos y las características del engaño

Por su lado, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbu, reprochó a España que aceptara a los migrantes, argumentando que Rabat trata de impedir su salida de Marruecos.

Un rumor falso afirma, en efecto, que "el puesto fronterizo de Ceuta estará abierto" porque se trata de "un día festivo en España", indica por otra parte una investigación de RFI.

La desinformación fue vista millones de veces en redes sociales, busca suscitar esperanza y reunir a candidatos a la migración para provocar un movimiento popular, sigue el informe.

"La frontera con España está cerrada y no se abrirá. Se han instalado nuevas barreras de seguridad. Si las cruzas, serás devuelto. No te dejes engañar", advirtió la Guardia Civil peninsular.

Según la profunda investigación del sitio francés, los perfiles en las redes sociales que impulsan el cruce fueron creados, en su mayoría, recientemente, en tanto que llevan identidades impersonales, reúnen muy pocos seguidores y casi no siguen a nadie.

Algunos acumulan incluso al menos tres cambios de nombre de usuario mientras que sus publicaciones están dedicadas casi exclusivamente al cruce de este 15 de agosto.

Además, se apeló en dichas publicaciones a mensajes en otros idiomas en las que mencionaron a personajes famosos y así, algunas personas de existencia real llegaron a dejar sus comentarios.

Una vez lanzado, el llamamiento a cruzar la frontera el 15 de agosto fue retomado por cuentas reales, a veces seguidas por más de 100.000 personas.

Finalmente -y según explican sociólogos y estudiosos de la comunicación en redes sociales- la falta de oportunidades de la juventud en Marruecos, contribuye a que muchos salgan a la búsqueda de una vida mejor allende las fronteras.