León XIV recibió el alta médica y regresó al Vaticano tras la cirugía

El papa León XIV recibió este sábado el alta médica tras permanecer cinco días internado en el Hospital Gemelli de Roma, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. Según informó el Vaticano, la evolución del pontífice fue favorable y los últimos controles permitieron autorizar su salida.

Al abandonar el centro médico, el Santo Padre saludó a la multitud de fieles que se había congregado para acompañarlo durante su internación. Antes de regresar a su residencia en la Santa Sede, aseguró que se encontraba mejor.

La oficina de prensa del Vaticano difundió un comunicado del equipo médico que atendió al Papa. "Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta", señalaron.

Tras su regreso, León XIV retomará progresivamente sus actividades. El Vaticano confirmó que este domingo volverá a rezar el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales, en el Palacio Apostólico.

La cirugía del papa León XIV

El domingo 11 de octubre, León XIV había anunciado que debía someterse a una intervención para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

La operación se realizó el martes 13 de octubre por la tarde y duró aproximadamente 90 minutos. Durante el procedimiento, los cirujanos extirparon un adenocarcinoma pulmonar y el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

🇻🇦 ¡EL PAPA LEÓN XIV RECIBE EL ALTA HOSPITALARIA! El Papa León XIV abandona el Hospital Gemelli de Roma rumbo al Vaticano tras su intervención quirúrgica. Se le ha visto con buen aspecto y ha saludado afectuosamente a las personas que le esperaban a la salida del hospital. 🗣️ «Estoy mejor, gracias», ha asegurado el Santo Padre. 🙏 ¡Damos gracias a Dios por su recuperación y seguimos rezando por su salud! #OremosPorLeónXIV — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 17, 2026

Después de la intervención, el pontífice permaneció internado en el Hospital Gemelli para cumplir con los controles médicos correspondientes y evaluar su recuperación.

Durante los cinco días de hospitalización, la evolución posoperatoria fue favorable. Incluso pudo continuar con algunas tareas laborales y celebrar misas en un espacio especialmente acondicionado para él en la décima planta del centro médico romano.

El regreso a sus actividades

La salida del hospital marca el inicio de una nueva etapa en la recuperación del Papa, que continuará bajo seguimiento médico.

La primera actividad pública prevista será el rezo del Ángelus de este domingo desde el Palacio Apostólico. La instancia permitirá observar cómo retoma su agenda tras la intervención quirúrgica.

La información sobre su evolución fue difundida por el Vaticano y Vatican News, que también compartió imágenes de la salida del pontífice del Hospital Gemelli y de su saludo a los fieles.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.