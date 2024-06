Tras su derrota en las elecciones europeas, Emmanuel Macron convocó a legislativas anticipadas

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones para el 30 de junio y el 7 de julio tras la derrota en los comicios europeos de este domingo.

En las elecciones legislativas arrasó la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de la histórica líder Marine Le Pen.

”No podría seguir, al término de esta jornada, mirando hacia otro lado. A esta situación se añade además la fiebre que ha contagiado el debate público y parlamentario en nuestro país”, dijo Macron, en una alocución televisada desde el Palacio del Elíseo, sede de gobierno.

“Es por ello, que, después de haber procedido a las consultas previas del artículo 12 de nuestra Constitución, decidí devolver la palabra de nuestro futuro parlamentario a través del voto”, agregó.

Muy cerca de ahí, en Bélgica, el primer ministro Alexander De Croo, del partido liberal flamenco Open Vld, anunció su dimisión tras los malos resultados obtenidos por su formación en las elecciones. ”Para nosotros fue una noche especialmente difícil, perdimos”, dijo ante el avance del partido nacionalista flamenco N-VA y el de ultraderecha Vlaams Belang, así como al partido socialista flamenco Vooruit, que también logró buenos resultados.”Éste no es el resultado que esperaba y no eludiré mis responsabilidades. A partir de mañana dimitiré como primer ministro (...) Me concentraré plenamente en los asuntos de actualidad. Prepararé todo para una buena transmisión a mi sucesor o sucesores”, afirmó

Gran avance de la ultraderecha en Francia

Macron sopesó el duro revés de su lista en las europeas de este domingo, en las que su partido logró el 15 % de los votos, a mitad de los que obtuvo la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que alcanzó el 30 %, según los sondeos a boca de urna.

El dirigente que encabezó la lista de RN a estas elecciones, el emergente Jordan Bardella, ya había pedido la convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional en una primera intervención tras conocerse los sondeos.

Las nuevas elecciones llegarán solo dos años después de las de junio de 2022, en las que Renacimiento, el partido del jefe del Estado perdió la mayoría absoluta que había tenido en la legislatura 2017-22, lo que generó problemas al Gobierno a la hora de buscar socios parlamentario para aprobar sus reformas. Por ejemplo, la muy discutida reforma de las pensiones se aprobó el año pasado sin votación en la Asamblea Nacional.

La ultraderecha francesa se declara lista para llegar al gobierno

Tras el anuncio oficial, la líder de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, afirmó está preparada “para asumir el poder” en las elecciones legislativas que el presidente Macron anunció este domingo tras su derrota en las elecciones europeas.

Estamos listos para asumir el poder si los franceses nos dan su confianza”, aseguró Le Pen ante sus seguidores después de que su partido logró algo más del 30 % de los votos, según los sondeos a pie de urna.

Todos los antecedentes

Desde la proclamación de la V República en 1958, la disolución de la Asamblea Nacional y convocatoria de elecciones legislativas anticipadas se ha producido en seis ocasiones, la última este mismo domingo por decisión del presidente Emmanuel Macron.

Tras el revés en las europeas, en la que la ultraderecha de Marine Le Pen arrasó y duplicó a la lista macronista, el dirigente galo optó por “devolver la palabra” del “futuro parlamentario a través del voto”, en un escrutinio que se celebrará a dos vueltas, el 30 de junio y el 7 de julio.

Antes de Macron, hubo cinco antecedentes. El más reciente en 1997 bajo la presidencia del conservador Jacques Chirac, quien, temiendo una crisis económica inminente, decidió llamar a las urnas a los electores.

Chirac perdió su apuesta y la Asamblea acaba dominada por una coalición de izquierdas que llevaría al socialista Lionel Jospin a ser un primer ministro, imponiendo a Chirac una larga cohabitación hasta 2002.

En 1986, el presidente socialista François Mitterrand disuelve una Asamblea de color conservador. Al término de estos comicios, que no coincidían con los presidenciales como actualmente, el Partido Socialista (PS) obtiene una mayoría relativa. También un Mitterrand recientemente elegido en 1981 optó por la disolución por “heredar” una Asamblea netamente conservadora salida de los comicios de 1978.

En ese junio de 1981, el PS logra la mayoría absoluta.

Las otras dos disoluciones son obra del conservador Charles de Gaulle. En 1962, lo hace por una moción de censura encabezada por los socialistas junto a otros partidos que se oponían a una revisión Constitucional para instaurar el sufragio universal directo para la elección del presidente. De Gaulle salió reforzado de esos comicios y salió adelante esa revisión. En 1968, De Gaulle convoca unas elecciones anticipadas en mayo de ese año, poco después de la revolución estudiantil de ese año, que otorga a los conservadores una mayoría absoluta.