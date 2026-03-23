Tregua y mercados: el petróleo cae casi 7% y perfora los US$100 tras el anuncio de Trump

El mercado internacional del petróleo registró una fuerte caída este lunes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la suspensión por cinco días de las ofensivas contra Irán en el marco de lo que definió como "conversaciones muy positivas".

Las cotizaciones del crudo Brent mostraron una reacción inmediata: descendieron casi un 7% y perforaron la barrera de los US$100 por barril, un nivel que no se observaba desde hacía dos semanas.

A las 8.30 hora argentina, los futuros del Brent se ubicaban en US$99,50, consolidando una baja significativa en comparación con las jornadas previas, marcadas por la tensión geopolítica en Medio Oriente.

Del pico a la caída: una jornada volátil

El comportamiento del mercado durante la jornada reflejó la sensibilidad extrema de los precios frente a señales políticas y militares.

El crudo Brent había iniciado el lunes con una cotización de US$108 por barril, en línea con el contexto de incertidumbre que dominaba el escenario energético global. Sin embargo, tras conocerse el anuncio de Trump, el precio llegó a retroceder hasta 9,5%, evidenciando una rápida corrección.

Entre los principales datos de la jornada se destacan:

Inicio del día: US$108 por barril

US$108 por barril Caída máxima intradiaria: 9,5%

9,5% Valor a las 8.30 (hora argentina): US$99,50

US$99,50 Variación general: cerca de -7%

Esta dinámica marcó un giro abrupto respecto de la tendencia previa, en la que el petróleo había alcanzado su mayor valor en los últimos cuatro años debido a los temores por el suministro.

El factor político detrás de los precios

El detonante de la caída fue el anuncio del mandatario estadounidense, quien comunicó a través de su red social Truth que avanzó en las negociaciones con Irán para lograr una resolución del conflicto en Medio Oriente.

En ese contexto, Trump informó que postergará los ataques contra las plantas energéticas iraníes, una decisión que fue interpretada por los mercados como una señal de posible desescalada.

La relación entre la evolución del conflicto y el comportamiento de los precios energéticos quedó nuevamente en evidencia: las expectativas sobre el suministro a corto y mediano plazo habían impulsado previamente el valor del crudo, mientras que cualquier indicio de distensión genera el efecto inverso.

Impacto en el suministro y expectativas globales

Las preocupaciones en torno al abastecimiento de petróleo habían sido uno de los principales motores de la suba reciente. La guerra en Medio Oriente había instalado temores concretos sobre:

Interrupciones en la producción

Dificultades en el transporte energético

Riesgos para la infraestructura clave de la región

Estos factores llevaron al Brent a niveles no vistos en cuatro años, consolidando un escenario de alta volatilidad.

El anuncio de Trump, en cambio, introdujo una expectativa de mayor estabilidad en el suministro, lo que se tradujo rápidamente en la baja de precios.

El efecto contagio en el gas

El impacto no se limitó al petróleo. El mercado del gas también reflejó la nueva coyuntura, con una caída cercana al 4% en las operaciones en Europa.

Este movimiento confirma la interconexión entre los distintos segmentos del mercado energético, donde las señales políticas influyen de manera directa en la formación de precios.

Entre los datos más relevantes está la caída del petróleo: cerca de 7% y la baja del gas en Europa: casi 4%

La reacción simultánea refuerza la idea de que los mercados energéticos operan bajo una lógica de alta sensibilidad frente a los acontecimientos geopolíticos.

Un mercado en vilo

La caída del petróleo por debajo de los US$100 marca un punto de inflexión temporal en un contexto dominado por la incertidumbre.

El comportamiento de los precios en las próximas jornadas dependerá en gran medida de la evolución de las negociaciones anunciadas por Trump y de la continuidad o no de la tregua en las acciones militares.

Por ahora, el mercado parece haber encontrado un alivio momentáneo tras semanas de presión alcista, en las que el conflicto había elevado las cotizaciones a niveles máximos en cuatro años.

La combinación de decisiones políticas, expectativas de suministro y reacciones inmediatas de los inversores vuelve a colocar al petróleo en el centro de la escena global, como un termómetro directo de la estabilidad —o inestabilidad— en Medio Oriente.