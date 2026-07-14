Trump amenaza con golpear centrales eléctricas y puentes de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que Estados Unidos ampliará sus ataques contra Irán durante la próxima semana si Teherán no accede a iniciar negociaciones. La declaración del mandatario estadounidense plantea una nueva etapa en la confrontación entre las partes, con la incorporación de objetivos que, según sus propias palabras, estarán centrados en infraestructura clave.

Durante una entrevista con la cadena Fox News, Trump señaló que los próximos ataques tendrán como foco las centrales eléctricas y los puentes de Irán. El presidente estadounidense expresó que la situación podría agravarse para Teherán si no se alcanza un acuerdo.

"La próxima semana se pondrá realmente mal para ellos porque será el turno de las centrales eléctricas", afirmó Trump durante la conversación televisiva. En ese mismo contexto, agregó: "Más les vale llegar a un acuerdo, no les va a quedar nadie", en una advertencia directa dirigida a las autoridades iraníes.

Las declaraciones del presidente estadounidense reflejan una postura de presión sobre Irán, condicionando la continuidad de los ataques a la posibilidad de que Teherán acepte sentarse a negociar. La posibilidad de una ampliación de los objetivos marca, dentro del planteo realizado por Trump, un cambio en la dimensión de las acciones anunciadas.

Centrales eléctricas y puentes, los nuevos objetivos señalados

En sus declaraciones, Trump especificó los puntos que Estados Unidos buscaría atacar si no existe una negociación. El mandatario mencionó de manera explícita dos tipos de infraestructura:

Centrales eléctricas , señaladas como uno de los próximos objetivos de los ataques.

, señaladas como uno de los próximos objetivos de los ataques. Puentes, incluidos también dentro de la advertencia realizada por el presidente estadounidense.

"Vamos a eliminar todas sus centrales eléctricas. Vamos a eliminar todos sus puentes a menos que se sienten a negociar", sostuvo Trump. Con esta afirmación, el presidente estadounidense vinculó directamente la continuidad de las operaciones militares con la respuesta que adopte Irán frente a la posibilidad de diálogo.

El mensaje transmitido por Trump establece una condición concreta: el inicio de conversaciones por parte de Teherán como elemento determinante para evitar una ampliación de los ataques anunciados.

La continuidad de los ataques como eje de la postura estadounidense

Además de anticipar nuevos objetivos, Trump afirmó que los ataques de Estados Unidos contra Irán continuarán hasta que Irán decida detener la situación. "Continuarán hasta que diga basta", remarcó el presidente estadounidense, en referencia a las acciones militares que se desarrollan en medio de la tensión entre las partes.

La frase refuerza la posición expresada por Trump durante la entrevista, donde planteó que Estados Unidos mantendrá sus operaciones mientras no exista una decisión de Irán orientada a poner fin al enfrentamiento.

El presidente estadounidense presentó la negociación como la alternativa para evitar la ampliación de los ataques. En sus declaraciones, la posibilidad de un acuerdo aparece como el punto central alrededor del cual se define el próximo paso de la situación.

Un mensaje de presión en medio de la tensión entre las partes

Las declaraciones realizadas por Donald Trump durante la entrevista con Fox News estuvieron marcadas por un mensaje de advertencia hacia Irán. El presidente estadounidense señaló que la próxima semana podría representar un momento de mayor intensidad para Teherán si no se produce una apertura al diálogo.

La referencia a la eliminación de centrales eléctricas y puentes coloca a estos elementos de infraestructura como los objetivos principales mencionados por Trump. Al mismo tiempo, sus palabras volvieron a insistir en que la continuidad de los ataques dependerá de la decisión iraní de negociar.

El escenario planteado por el mandatario estadounidense queda definido por dos caminos: la posibilidad de una negociación por parte de Teherán o la ampliación de las acciones militares anunciadas por Estados Unidos. Según las declaraciones de Trump, la falta de acuerdo provocaría nuevos ataques durante la próxima semana.

De esta manera, la advertencia del presidente estadounidense concentra la atención en la respuesta que dará Irán ante el pedido de negociación y en la posibilidad de que los objetivos anunciados pasen a formar parte de una nueva fase de los ataques.