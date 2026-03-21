Trump amenazó con atacar plantas energéticas de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contundente contra el gobierno de los ayatollahs al exigir la apertura inmediata del estrecho de Ormuz. El ultimátum establece un plazo de 48 horas desde el momento exacto del anuncio, con consecuencias explícitas en caso de incumplimiento.

"Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y destruirá sus distintas plantas de energía, comenzando por la más grande", escribió el mandatario en un mensaje difundido a través de la red social Truth Social.

La declaración marca un punto de inflexión en la política estadounidense hacia Irán, especialmente porque introduce de manera explícita la posibilidad de atacar infraestructura energética, un objetivo que hasta ahora había sido evitado.

El estrecho de Ormuz: eje estratégico y factor de riesgo global

Hasta el momento, Estados Unidos se había abstenido de avanzar contra instalaciones energéticas iraníes debido al temor al impacto en la economía mundial. Este cálculo estratégico está directamente vinculado al papel central del estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave para el comercio global de petróleo.

Cualquier interrupción o escalada militar en esta zona podría generar efectos en cadena sobre los mercados energéticos internacionales, elevando los riesgos económicos a escala global.

Objetivos militares declarados por Washington

En el mismo mensaje, Trump sostuvo que Estados Unidos está "muy cerca de alcanzar nuestros objetivos" en Oriente Medio, en relación con lo que definió como el "régimen terrorista de Irán". En ese contexto, detalló una serie de metas estratégicas:

Degradación total de la capacidad de misiles iraníes , incluyendo lanzadores y sistemas asociados.

, incluyendo lanzadores y sistemas asociados. Destrucción de la base industrial de defensa de Irán .

. Eliminación de su Armada y Fuerza Aérea , con énfasis en armamento antiaéreo.

, con énfasis en armamento antiaéreo. Impedir cualquier avance hacia la capacidad nuclear , asegurando una capacidad de respuesta rápida y enérgica por parte de Estados Unidos.

, asegurando una capacidad de respuesta rápida y enérgica por parte de Estados Unidos. Protección integral de aliados en Oriente Medio, entre ellos Israel, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait.

Estos puntos delinean una estrategia de amplio alcance que combina objetivos militares, disuasión nuclear y alianzas regionales.

Una redefinición del rol estadounidense en Ormuz

En otro tramo de su declaración, Trump planteó un cambio en la responsabilidad sobre la seguridad del estrecho de Ormuz. Según expresó, esta tarea debería recaer en otras naciones que utilizan esa vía marítima.

"El estrecho de Ormuz deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan; ¡Estados Unidos no lo hace!", afirmó.

No obstante, aclaró que Estados Unidos podría intervenir si se lo solicitan, aunque consideró que no sería necesario una vez que se elimine la amenaza iraní. En ese sentido, calificó la eventual operación como "una operación militar sencilla" para los países involucrados.

Escalada paralela en el conflicto regional

El contexto de tensión se ve agravado por eventos recientes en Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, repudió la caída de dos misiles en el sur del país, un ataque que dejó más de cien heridos.

Frente a este escenario, Netanyahu prometió intensificar las operaciones militares "en todos los frentes", lo que añade un nuevo nivel de presión en una región ya marcada por múltiples focos de conflicto.

Un escenario de alta volatilidad

Las declaraciones de Trump, sumadas a los acontecimientos en Israel, configuran un escenario de alta tensión geopolítica. La combinación de un ultimátum con plazo definido, amenazas directas a infraestructura crítica y una escalada militar en curso en la región plantea interrogantes sobre los próximos movimientos de los actores involucrados.

En este contexto, el estrecho de Ormuz vuelve a ocupar el centro de la escena internacional, no solo como un punto estratégico para el comercio energético, sino como un potencial detonante de un conflicto de mayor escala.