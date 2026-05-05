Trump anuncia un freno en el "Proyecto Libertad" para explorar un acuerdo de paz con Irán

Desde su cuenta en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense explicó que la decisión implica una pausa operativa, aunque sin alterar la situación de bloqueo vigente.

Trump sostuvo:

"Aunque el bloqueo permanecerá plenamente vigente, el Proyecto Libertad (el movimiento de los buques a través del estrecho de Ormuz) será pausado durante un breve período para ver si es posible o no concretar y firmar el acuerdo"

Con esta definición, la Casa Blanca busca abrir un espacio de negociación sin desactivar por completo la presión estratégica sobre Irán. El énfasis del mensaje presidencial apunta a una combinación de continuidad militar y exploración diplomática, en un escenario aún inestable.

Balance militar y avances hacia un acuerdo

En su comunicación, Donald Trump también destacó lo que calificó como el "enorme éxito militar" de las fuerzas estadounidenses en el marco del conflicto con Irán, subrayando además los avances políticos alcanzados en paralelo.

Según el mandatario, existen:

"Grandes avances logrados hacia un acuerdo completo y definitivo"

Expectativas de finalizar los ataques mediante un entendimiento formal entre Washington y Teherán

Este enfoque refleja una narrativa dual: por un lado, la reafirmación de la capacidad militar estadounidense; por otro, la apertura a una salida negociada que permita cerrar el ciclo de enfrentamientos.

Un conflicto iniciado en febrero y el control de una ruta estratégica

El contexto de esta crisis se remonta al 28 de febrero, fecha en la que comenzó la guerra tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, la situación escaló hasta involucrar directamente una de las rutas más sensibles para el comercio mundial de hidrocarburos.

En este escenario, Teherán controla el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito energético internacional, lo que ha contribuido a generar presión adicional sobre los mercados y a impulsar el aumento de los precios del petróleo.

Bloqueos, operaciones y presión sobre el Golfo

En un intento de contener la situación, Washington adoptó medidas progresivas:

El 13 de abril , Estados Unidos impuso un bloqueo de los puertos iraníes

, Estados Unidos impuso un Posteriormente, el lunes, lanzó la operación "Proyecto Libertad", con el objetivo de permitir que cientos de barcos bloqueados en el Golfo pudieran atravesar el estrecho de Ormuz

Estas acciones se enmarcan en una estrategia de presión destinada a garantizar el flujo marítimo en una zona crítica, afectada por la confrontación militar en curso.

Marco Rubio: fin de una fase ofensiva

En paralelo al anuncio presidencial, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aportó precisiones sobre la evolución militar de la operación.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Rubio afirmó:

"La operación -Epic Fury- ha terminado, tal como el presidente informó al Congreso. Hemos concluido esa fase"

Con esta declaración, el funcionario confirmó el cierre de una etapa ofensiva, tal como había sido comunicado previamente al Congreso de Estados Unidos, marcando una transición en el enfoque militar estadounidense.

Preparación militar ante una posible escalada

A pesar del anuncio de pausa en el "Proyecto Libertad" y del cierre de la fase ofensiva, las autoridades militares estadounidenses mantienen una postura de alerta.

El ejército de Estados Unidos señaló que se encuentra preparado para reanudar las operaciones de combate en caso de que se produzca una respuesta iraní a las escoltas navales en el estrecho de Ormuz.

Esta condición introduce un elemento de incertidumbre en el escenario actual: la pausa operativa no implica desmovilización, sino una suspensión condicionada al comportamiento de Teherán.

Un equilibrio inestable entre diplomacia y fuerza

El anuncio de Donald Trump sintetiza la compleja dinámica que atraviesa el conflicto: una combinación de presión militar sostenida, control de rutas estratégicas y una ventana diplomática aún en evaluación.

Mientras el bloqueo se mantiene plenamente vigente, la pausa del "Proyecto Libertad" abre un período de observación política que podría definir el rumbo de la confrontación entre Washington y Teherán.

En un contexto donde las decisiones militares impactan directamente en el comercio global de energía y en la estabilidad regional, la evolución de este breve intervalo será clave para determinar si la crisis avanza hacia una desescalada negociada o hacia una nueva fase de confrontación abierta.