Escalada en el Golfo: Trump amenaza a Irán con "borrarlo de la faz de la Tierra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una advertencia de máxima gravedad hacia Irán: si fuerzas iraníes atacan algún barco estadounidense en las cercanías del estrecho de Ormuz, el país persa será "borrado de la faz de la Tierra". La declaración, pronunciada en el contexto del denominado Proyecto Libertad, eleva de forma significativa la tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

"Irán ha recibido solo 24 horas. Después de eso, el mundo podría presenciar uno de los ataques aéreos más devastadores jamás vistos", sostuvo el mandatario en declaraciones a la cadena Fox News, marcando un plazo explícito y dejando entrever una posible escalada militar de gran magnitud.

El Proyecto Libertad: una operación de escolta militar

El domingo, Trump había anunciado el inicio del Proyecto Libertad, una operación diseñada para intervenir directamente en el Golfo Pérsico. Según explicó, el objetivo es que el ejército estadounidense "guíe" a los barcos que llevan semanas varados en la región, facilitando su salida a través del estrecho de Ormuz.

El estrecho, clave para el comercio energético global, se ha convertido en un punto de fricción creciente. La iniciativa estadounidense busca garantizar la libre circulación marítima, aunque bajo una fuerte presencia militar.

De acuerdo con un comunicado del Comando Central de Estados Unidos, el despliegue incluye:

Destructores de misiles guiados

Más de 100 aeronaves terrestres y marítimas

Plataformas no tripuladas multidominio

15.000 efectivos militares

Este volumen de recursos refleja la envergadura del operativo y la disposición de Washington a sostener una presencia activa en la zona.

La respuesta iraní y el riesgo de confrontación

La reacción de Irán no tardó en llegar. Este lunes, el país advirtió que cualquier embarcación que intente transitar por la vía marítima será atacada, lo que plantea un escenario de confrontación directa con las fuerzas estadounidenses.

Además, según informes mencionados por Trump, Irán habría intensificado sus acciones en la región. El presidente afirmó en su red Truth Social que el país "ha atacado a naciones ajenas a Irán", incluyendo un buque de carga surcoreano. Sin embargo, aclaró que ningún otro barco ha sufrido daños hasta el momento.

También se reportó que Irán lanzó misiles contra los Emiratos Árabes Unidos durante la jornada, lo que amplía el alcance del conflicto más allá del estrecho.

Superioridad militar y advertencias estratégicas

Trump reforzó su postura con una descripción detallada del poder militar estadounidense. "Tenemos más armas y municiones de mucha mayor calidad que antes", afirmó. En esa línea, destacó:

"Tenemos el mejor equipo"

"Tenemos material por todo el mundo"

"Tenemos bases por todo el mundo"

"Todas están bien abastecidas de equipo"

El presidente subrayó que Estados Unidos está en condiciones de utilizar todos esos recursos "y lo haremos, si es necesario", consolidando una narrativa de preparación total ante un eventual conflicto.

Coordinación institucional y próximos anuncios

En paralelo, Trump anunció que el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofrecerán una rueda de prensa el martes por la mañana. Se espera que en ese espacio se brinden detalles adicionales sobre la operación y la situación en el Golfo.

Señales hacia aliados y escalada regional

En un mensaje que apunta a ampliar la coalición internacional, Trump sugirió que Corea del Sur podría sumarse a la misión: "¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!", expresó. Esta declaración se vincula con el supuesto ataque iraní a un buque surcoreano.

Asimismo, el mandatario aseguró que Estados Unidos ha destruido siete lanchas rápidas iraníes, lo que indicaría que ya se han producido enfrentamientos limitados en la zona.