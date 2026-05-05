Hantavirus en alta mar: la OMS informó que España recibirá al crucero del contagio

La Organización Mundial de la Salud informó que España se prepara para recibir en el archipiélago de Canarias a un crucero que permanece varado en el océano Atlántico, tras registrarse un posible brote de hantavirus que ya provocó la muerte de tres personas.

El buque se encuentra anclado frente a Cabo Verde, desde que se detectaron los primeros contagios. Según explicó Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias del organismo, se está trabajando en conjunto con las autoridades españolas para avanzar en una intervención integral.

La estrategia contempla una serie de medidas sanitarias que se aplicarían una vez que el barco llegue a destino, incluyendo:

Investigación epidemiológica completa

Desinfección total del buque

Evaluación del riesgo sanitario para los pasajeros y la tripulación

Este despliegue responde a la necesidad de contener un brote que, por sus características, genera preocupación en la comunidad internacional.

Dudas y cautela en el gobierno español

Pese a lo informado por la OMS, desde el gobierno español evitaron confirmar una decisión definitiva. El Ministerio de Sanidad advirtió que no adoptará ninguna resolución hasta contar con datos epidemiológicos precisos sobre la situación a bordo del crucero durante su paso por Cabo Verde.

En esa línea, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, pidió transmitir tranquilidad y confianza en el sistema sanitario. Aseguró que cualquier medida se tomará bajo la guía de la OMS y destacó la capacidad de respuesta tanto del sistema nacional como del regional.

"El sistema de salud es robusto y está preparado para afrontar este tipo de situaciones", afirmó, al tiempo que remarcó que se actuará según las necesidades que surjan del análisis técnico del organismo internacional. Por su parte, el vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, planteó que sería preferible que el buque no recale en las islas, sugiriendo que podría ser derivado a territorio peninsular. Sin embargo, aclaró que, en caso de que Canarias deba intervenir, se hará con todas las garantías sanitarias necesarias.

Transmisión entre personas

Uno de los aspectos que más inquietud genera es la posibilidad de que el virus haya tenido transmisión interpersonal dentro del crucero. Según detalló la OMS, el período de incubación del hantavirus puede variar entre una y seis semanas, lo que sugiere que los primeros contagios podrían haberse producido antes del embarque.

No obstante, Van Kerkhove indicó que existe la hipótesis de contagio entre personas en contacto estrecho durante la travesía, lo que abriría un escenario más complejo en términos de control sanitario.

El estado de los casos detectados

Hasta el 4 de mayo de 2026, la OMS reportó un total de siete casos vinculados al brote, con diferentes niveles de gravedad. El detalle informado es el siguiente:

2 casos confirmados por laboratorio

5 casos sospechosos

3 fallecimientos

1 paciente en estado crítico , internado en cuidados intensivos en Johannesburgo

, internado en cuidados intensivos en 3 personas con síntomas leves

Estos datos reflejan la evolución del brote y la necesidad de una intervención coordinada para evitar su expansión.

El origen del brote y las víctimas

El primer caso identificado fue el de un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas durante el viaje y falleció a bordo. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena. Posteriormente, su esposa, de 69 años, también presentó síntomas. Fue evacuada a Sudáfrica, donde murió en un hospital de Johannesburgo. Según fuentes vinculadas al caso, ambos eran oriundos de Países Bajos.

La tercera víctima fatal permanecería en el barco, mientras que otro pasajero, un ciudadano británico de 69 años, fue trasladado a Johannesburgo, donde continúa internado en estado crítico. El crucero, identificado como MV Hondius, había zarpado desde Ushuaia y transporta actualmente a 147 personas entre pasajeros y tripulación.