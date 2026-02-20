Trump anunció un nuevo arancel global del 10% tras el fallo de la Corte Suprema de EE. UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó el viernes un revés trascendental a la política comercial del presidente Donald Trump al dictaminar que los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) son ilegales.

En una votación de 6 a 3, el máximo tribunal declaró inconstitucionales las políticas arancelarias impulsadas desde abril, anulando oficialmente los aranceles globales que la administración había introducido. Según reportó la agencia Xinhua, los jueces concluyeron que el presidente no tenía la autoridad, bajo la IEEPA, para imponer aranceles de importación a productos provenientes de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.

El presidente del tribunal, John Roberts, escribió para la mayoría que el mandatario "se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados". Añadió que, dada la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, el Ejecutivo debía identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla.

La votación reafirmó un principio central del sistema estadounidense: es el Congreso quien tiene el derecho de imponer impuestos, no el presidente.

Reacciones desde la Casa Blanca

Horas después de conocerse la decisión, Trump reaccionó con dureza desde la Casa Blanca. Calificó el fallo de "profundamente decepcionante" y afirmó sentirse avergonzado de los jueces que votaron en contra de sus aranceles, incluidos algunos designados durante su primer mandato.

En ese período, el mandatario nombró a los jueces conservadores Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, quienes se unieron a Roberts y a los tres jueces liberales de la mayoría.

"Están en contra de cualquier cosa que haga que Estados Unidos vuelva a ser fuerte, saludable y grande. Además, son una auténtica vergüenza para nuestra nación", declaró Trump.

En contraste, el presidente expresó su agradecimiento a los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh por su "fortaleza, sabiduría y amor por nuestro país". Sobre las opiniones disidentes, sostuvo: "Cuando lees las opiniones disidentes, no hay forma de que nadie pueda argumentar en contra de ellas".

El contraataque: un nuevo arancel bajo la Sección 122

Lejos de retroceder, Trump anunció que promulgará un arancel global del 10 % bajo la ley comercial conocida como Sección 122, que permite establecerlo por un período máximo de 150 días.

"Se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó incorrectamente. Tenemos alternativas", declaró el mandatario a la prensa, según la cadena CNN.

La medida se presenta como una respuesta inmediata al histórico fallo y como un intento de mantener viva la estrategia comercial que, según Trump, busca generar ingresos para el gobierno y revitalizar la industria manufacturera estadounidense.

El origen del conflicto: el "Día de la Liberación"

El 2 de abril, Trump anunció que Estados Unidos establecería un arancel mínimo de referencia del 10 % para prácticamente todos los productos importados, además de tasas más elevadas para ciertos socios comerciales. Argumentó que los aranceles más altos ayudarían a fortalecer la economía nacional.

Los llamados aranceles "recíprocos" elevaron los impuestos:

Hasta un 50 % para socios comerciales clave como India y Brasil.

Hasta un 145 % para China en 2025.

El caso cuestionó la legalidad de los aranceles del denominado "Día de la Liberación", así como los impuestos a las importaciones provenientes de China, México y Canadá. En juego estaban decenas de miles de millones de dólares en ingresos ya recaudados por el gobierno.

La batalla judicial: de Nueva York a la Corte Suprema

El 23 de abril, una coalición de 12 estados demandó a la administración Trump por los "aranceles ilegales" ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York.

El 29 de agosto, un tribunal federal de apelaciones confirmó el fallo del Tribunal de Comercio Internacional, argumentando que Trump había invocado indebidamente la IEEPA. En septiembre, la administración apeló ante la Corte Suprema para que resolviera la cuestión.

El caso se convirtió en el más significativo sobre la economía estadounidense en años que llegó al máximo tribunal.

Impacto económico: cifras millonarias y costos para consumidores

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó haber recaudado más de 200.000 millones de dólares entre el 20 de enero y el 15 de diciembre de 2025 gracias a los aranceles.

En el caso específico de los aranceles bajo la IEEPA, la administración afirmó haber recaudado alrededor de 129.000 millones de dólares hasta el 10 de diciembre.

Sin embargo, un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, publicado la semana pasada con datos de la Oficina del Censo de EE. UU. hasta noviembre de 2025, reveló que los consumidores y las empresas estadounidenses pagaron casi el 90 % de los aranceles en 2025.

Medios locales señalaron que el fallo podría afectar el comercio mundial, las empresas, la inflación y el bolsillo de todos los ciudadanos estadounidenses.

Una derrota con implicancias políticas

La decisión representa posiblemente la derrota más importante que ha sufrido la segunda administración Trump ante una Corte Suprema de perfil conservador que, el año anterior, se había pronunciado repetidamente a favor del presidente en fallos de emergencia sobre inmigración, el despido de líderes de agencias independientes y profundos recortes al gasto público.

Más allá de la disputa puntual, el fallo redefine los límites del poder presidencial en materia económica y comercial. En un escenario de tensiones globales y presión inflacionaria, la sentencia no solo altera la arquitectura de la política arancelaria estadounidense, sino que instala un debate de fondo sobre la separación de poderes y el equilibrio institucional en la mayor economía del mundo.