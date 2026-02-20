Llegó la hora: Trump ordena la desclasificación de archivos sobre extraterrestre

En un giro inesperado que ha sacudido los cimientos de la seguridad nacional y la opinión pública global, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves una orden ejecutiva de alto impacto. El mandatario ordenará el inicio de un proceso exhaustivo para identificar y divulgar archivos gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre. Esta decisión no surge en el vacío, sino como una respuesta directa al sismo mediático provocado por su antecesor, Barack Obama, quien recientemente sostuvo que los extraterrestres "son reales".

El catalizador: Las declaraciones de Barack Obama

La génesis de esta apertura informativa se encuentra en una reciente participación de Barack Obama en el programa de su esposa, "The Michelle Obama Podcast", emitido el pasado sábado. Durante la entrevista, el exmandatario demócrata lanzó una afirmación que rápidamente se volvió viral: la existencia real de vida extraterrestre. Aunque Obama aclaró de inmediato que él personalmente no los ha visto, sus palabras encendieron un debate sobre qué información oculta realmente el Estado.

En un intento por desmitificar ciertas leyendas urbanas, el expresidente precisó puntos clave sobre las instalaciones militares más famosas del mundo:

Negó que los tengan en el Área 51.

Aseguró que no existe ninguna instalación subterránea destinada a este fin.

Sin embargo, dejó una puerta abierta a la intriga al añadir, de forma enigmática: "A menos que exista una conspiración enorme y los escondan del presidente de los Estados Unidos". Estas declaraciones, sumadas a su confesión de que su acceso a datos sobre OVNIs estuvo restringido por protocolos de seguridad muy estrictos, generaron un "gran interés" que Trump ha decidido capitalizar.

La orden ejecutiva

Utilizando su plataforma en Truth Social, el presidente Trump detalló la hoja de ruta para esta desclasificación. El mandatario ha instruido formalmente a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto con otros departamentos y agencias relevantes, para que lideren la búsqueda y liberación de documentos.

El alcance de la orden de Trump es ambicioso y busca cubrir todo el espectro de lo desconocido:

Fenómenos aéreos no identificados (UAP, por su sigla en inglés).

Objetos voladores no identificados (OVNIs).

Cualquier otra información relacionada con estos asuntos que el presidente calificó como "complejos, pero sumamente interesantes e importantes".

Esta acción busca dar respuesta a la controversia instalada y satisfacer la curiosidad de una ciudadanía que, según la Casa Blanca, demanda claridad tras décadas de hermetismo.

¿Información clasificada?

La reacción de Trump no se limitó a la gestión administrativa. A bordo del Air Force One, el líder republicano expresó su descontento con la ligereza de las declaraciones de su antecesor. Ante la prensa, Trump sostuvo que Obama había revelado información "clasificada", sentenciando que "se supone que no puede hacer eso" y calificando el acto como un "gran error".

A pesar de la gravedad de la acusación, Trump no especificó qué parte exacta de los comentarios de Obama violaba la ley de seguridad nacional. Al ser consultado sobre su propia postura científica o personal respecto a la vida fuera de la Tierra, el presidente mantuvo una distancia cautelosa, respondiendo que no sabía si los extraterrestres "son reales o no".

Control de daños y la "probabilidad estadística"

Por su parte, el equipo de Obama intentó matizar el impacto de sus dichos. Al día siguiente de la emisión del podcast, el exmandatario publicó un mensaje en su cuenta de Instagram asegurando que sus palabras se dieron en el marco del "tono ligero" del programa.

En dicha publicación, Obama intentó reconducir el argumento hacia un plano académico: "Estadísticamente, el universo es tan vasto que es muy probable que haya vida ahí fuera". No obstante, insistió enfáticamente en que no vio evidencia de contacto extraterrestre durante su paso por la Casa Blanca, cerrando su mensaje con un rotundo: "¡De verdad!".

Perspectivas de la divulgación gradual

Antes de que la controversia escalara, el propio Obama había advertido en el podcast sobre la naturaleza de estos secretos. Según su visión, cualquier evidencia de vida extraterrestre se mantendría probablemente bajo un control muy estricto. El protocolo sugerido por el exmandatario implicaría una divulgación gradual a la opinión pública, permitiendo que el Gobierno analice primero las profundas implicaciones científicas y de seguridad que un hallazgo de esta magnitud conllevaría para la humanidad.

Ahora, con la orden directa de Trump a Pete Hegseth, el cronómetro para esa divulgación parece haber comenzado, prometiendo una transparencia que podría cambiar nuestra comprensión del cosmos.