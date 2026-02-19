Venezuela aprobó la ley de amnistía para la liberación masiva de presos políticos

Este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en una segunda discusión que se extendió por dos horas y cerró un proceso de negociaciones de dos semanas. La medida había sido promovida oficialmente por la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del ex mandatario Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense que tuvo lugar a principios de enero.

La aprobación de esta ley representa un hecho significativo en el escenario político venezolano, marcado por profundas divisiones, una prolongada crisis institucional y una sociedad que ha vivido años de polarización. La norma busca, según sus promotores, ser un instrumento para abrir nuevas posibilidades de diálogo y facilitar un tiempo político distinto para el país, como lo expresó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y hermano de la mandataria.

Negociaciones tensas y desacuerdos

Las negociaciones que precedieron a la votación estuvieron marcadas por desacuerdos significativos entre los distintos sectores que participaron en su discusión. Estos desacuerdos se centraron, principalmente, en el alcance de la amnistía, es decir, sobre quiénes serían efectivamente beneficiarios de la medida y qué crímenes o cargos se considerarían elegibles para su aplicación.

Organizaciones de derechos humanos y grupos que representan a familiares de presos políticos expresaron dudas y preocupaciones en torno al texto aprobado, especialmente por la falta de claridad sobre casos individuales de activistas y opositores, muchos de los cuales se encuentran en el exilio, lejos del país y de sus familias. Esta incertidumbre ha generado inquietud entre sectores de la sociedad civil, que esperaban una definición más precisa y amplia.

Entre los casos que no ha quedado claro si serán alcanzados por la amnistía se encuentra el de la líder opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Machado, quien actualmente reside en los Estados Unidos, ha sido una figura central de la oposición venezolana durante años, lo que convierte su situación jurídica en un símbolo de las complejidades que atraviesa la política venezolana.

Cifras que reflejan un dilema humanitario

El debate sobre la Ley de Amnistía está enmarcado en la realidad de un país que, según distintas organizaciones, aún mantiene a más de 600 personas encarceladas por motivos políticos. Esta cifra representa una preocupación humanitaria y política de larga data, que ha sido objeto de atención tanto dentro como fuera de Venezuela.

En las últimas semanas, antes de la aprobación de la ley, hubo movimientos en torno a este asunto: 383 personas encarceladas por razones políticas fueron liberadas, una cifra que —aunque significativa— deja pendiente la situación de muchos otros. Además, el proceso de liberación no abarcó a 174 militares acusados de delitos de rebelión, quienes fueron explícitamente excluidos de las medidas de amnistía. Esta exclusión ha sido otro punto de discordia, puesto que refleja la complejidad del entramado legal y político que rodea a los presos vinculados con la oposición o con actitudes disidentes dentro de las fuerzas armadas.

Voces de protesta: huelga de hambre

La aprobación de la Ley de Amnistía no ocurrió en un vacío social; se dio en medio de una huelga de hambre protagonizada por familiares de presos políticos. Estos familiares, que llevan días exigiendo la liberación de sus seres queridos que siguen tras las rejas en distintas cárceles del país, presionaron desde fuera de los espacios legislativos para que se adoptaran medidas concretas y eficaces que garanticen la libertad de quienes consideran víctimas de persecución política.

La huelga de hambre simboliza el nivel de desesperación y la profundidad del conflicto humano detrás de las cifras: no se trata únicamente de estadísticas, sino de vidas, historias y familias que esperan respuestas claras de parte del Estado venezolano.

Un contexto de expectativas y dudas

Con la ley ya aprobada, el país enfrenta ahora la tarea de implementar sus disposiciones en un marco de gran incertidumbre. Aunque el tono oficial se ha centrado en la idea de que esta normativa podría ser el inicio de un nuevo tiempo político, muchos sectores observan con cautela cómo y cuándo se traduce esta aprobación en resultados concretos para quienes esperan la libertad o la resolución de sus procesos legales.

La discusión en torno a esta ley refleja, en última instancia, las tensiones estructurales de una Venezuela que lleva años buscando mecanismos de convivencia democrática, justicia y reconciliación. En un escenario donde la falta de claridad sobre casos emblemáticos —como el de María Corina Machado— convive con cifras de detenciones y liberaciones parciales, la efectividad y el impacto real de la amnistía recién sancionada está aún por verse.