Trump anunció una retirada de Irán "en dos o tres semanas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que las tropas estadounidenses presentes en Irán se retirarán "en dos tres semanas", luego de que hayan desmantelado el programa nuclear de Teherán. En declaraciones telefónicas al New York Post, Trump enfatizó que la retirada será "muy pronto" y que su gobierno se encuentra en negociaciones con actores más "razonables y menos radicalizados" dentro del gobierno iraní.

El mandatario sostuvo que la eliminación del ayatolá Ali Khamenei abrió la puerta a un diálogo más pragmático, y que Estados Unidos ahora busca un acuerdo de paz con Teherán. En este contexto, Trump indicó que el trabajo militar estadounidense en la región está próximo a concluir, asegurando: "estamos terminando el trabajo y creo que estaremos allí dos o tres semanas".

Daños y reconstrucción

Trump también se refirió a las consecuencias de las acciones militares estadounidenses en territorio iraní. Según sus palabras, las instalaciones nucleares destruidas por Estados Unidos requerirán de entre quince y veinte años para ser reconstruidas. Esta declaración subraya el alcance del operativo militar y los efectos a largo plazo sobre la infraestructura nuclear del país asiático.

El presidente enfatizó la magnitud de las operaciones, al vincular la fase final del desmantelamiento nuclear con la inminente retirada de las tropas, dejando en claro que los objetivos estratégicos de Washington se han cumplido y que la fase de combate activo está llegando a su fin.

Estrategia en el Medio Oriente

Consultado sobre la presencia de militares estadounidenses en la región, Trump reiteró que la intervención en el estrecho de Ormuz no forma parte de los planes de su administración. Actualmente, esta vía de tránsito marítimo permanece cerrada para los buques estadounidenses y sus aliados, y el mandatario señaló que serán los países de la región quienes gestionen la seguridad de la zona, clave para el transporte del crudo consumido a nivel mundial.

Esta posición refleja un cambio de enfoque hacia una política de menor intervención directa, dejando en manos locales la seguridad de un corredor estratégico vital para la economía energética global.

Negociaciones y perspectivas de paz

En paralelo a los movimientos militares, Trump subrayó que su gobierno ha iniciado negociaciones con las autoridades iraníes para establecer un acuerdo de paz duradero. La eliminación del liderazgo radical, representado por Ali Khamenei, se presenta como un factor que facilita el diálogo con sectores más moderados del régimen, según la visión expresada por el presidente.

Trump destacó que, aunque la fase de confrontación está concluyendo, los efectos de la destrucción sobre la infraestructura nuclear tendrán repercusiones durante varias décadas, reflejando el alcance estratégico y prolongado de las acciones militares estadounidenses en la región.