Trump anunció una tregua de cinco días con Irán tras "conversaciones productivas"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de las acciones militares contra la infraestructura energética de Irán por un período de cinco días, en lo que definió como el resultado de "conversaciones profundas y constructivas" desarrolladas en las últimas 48 horas.

El anuncio fue realizado a través de su red social Truth Social, donde el mandatario precisó: "He ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier acción por un período de cinco días, sujeto al éxito de las conversaciones en curso". La decisión introduce una pausa en un conflicto que, hasta este lunes, se encontraba en uno de sus momentos más críticos.

El ultimátum que elevó la tensión

La tregua llega después de un ultimátum de 48 horas lanzado por Trump, en el que exigía que Irán reabriera completamente el Estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de ataques generalizados contra la infraestructura eléctrica iraní.

La advertencia fue contundente: "Si Irán no ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZA, el Estrecho de Ormuz, dentro de 48 HORAS (...), Estados Unidos de América atacará y aniquilará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡COMENZANDO POR LA MÁS GRANDE!", escribió el mandatario.

El plazo comenzó a correr el sábado, en un contexto de creciente confrontación que involucra no solo a Estados Unidos e Irán, sino también a Israel.

Respuesta iraní y advertencias cruzadas

Desde Teherán, las respuestas no tardaron en llegar. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que cualquier ataque estadounidense podría derivar en una destrucción irreversible de la infraestructura energética y petrolera de la región.

Además, sostuvo que las instalaciones energéticas y petroleras se convertirían en objetivos legítimos y que se produciría un aumento prolongado de los precios del petróleo.

En la misma línea, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, principal comando militar iraní, advirtió que respondería atacando:

Infraestructura energética

Sistemas de tecnología de la información

Plantas de desalinización

Estos objetivos incluirían instalaciones de Estados Unidos e Israel en la región, según reportó la agencia Fars.

El Estrecho de Ormuz: eje de la crisis

El conflicto tiene como epicentro el Estrecho de Ormuz, un corredor energético global vital por el que circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

Las fuerzas iraníes habían impuesto un control estricto del acceso al paso marítimo como respuesta a los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones militares y nucleares en su territorio.

Si bien autoridades militares iraníes advirtieron que el estrecho podría cerrarse por completo, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la vía permanece abierta bajo vigilancia en tiempos de guerra.

El riesgo de un "apagón" regional

Uno de los aspectos más sensibles del conflicto es la posibilidad de ataques a la infraestructura eléctrica. La amenaza de Trump de atacar centrales energéticas conlleva el riesgo de un "apagón" regional con consecuencias críticas.

Funcionarios iraníes alertaron que un escenario de este tipo podría paralizar hospitales, interrumpir el funcionamiento de plantas desalinizadoras de agua y afectar la distribución de alimentos en todo el Golfo.

Las plantas desalinizadoras de países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos suministran el 70% o más del agua potable, por lo que su afectación podría desencadenar desastres humanitarios que impactarían a decenas de millones de personas.

Impacto ambiental y económico

Más allá de lo inmediato, los ataques a la infraestructura petrolera plantean riesgos adicionales:

Derrames masivos de petróleo

Daños al ecosistema del Golfo

Incrementos sostenidos en los precios internacionales de la energía

Analistas advierten que la combinación de estos factores podría generar consecuencias humanitarias y ambientales de gran alcance, amplificando el impacto del conflicto más allá del ámbito militar.

Negociaciones incipientes y un futuro incierto

En paralelo a la escalada, asesores de la administración Trump, incluidos Steve Witkoff y Jared Kushner, iniciaron conversaciones internas preliminares sobre posibles marcos para una posguerra, según informó Axios citando a funcionarios estadounidenses.

Sin embargo, hasta este lunes:

No se habían reabierto canales formales de negociación

Irán insistía en que el diálogo solo será posible una vez que cesen los ataques

El plazo de 48 horas se agotaba en uno de los momentos más peligrosos de un conflicto que ya lleva cuatro semanas.