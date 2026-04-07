Trump anunció una tregua con Irán y dijo que el régimen abrirá el estrecho de Ormuz

En un movimiento de alto impacto diplomático y militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la suspensión de los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas. La decisión fue comunicada cuando restaba poco más de una hora para que expirara el ultimátum impuesto a la República Islámica, lo que subraya el carácter crítico y urgente del anuncio.

La tregua se produce en respuesta a una propuesta directa de Pakistán, canalizada a través del Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir, quienes mantuvieron conversaciones con el mandatario estadounidense solicitando la interrupción inmediata de las acciones militares previstas para esa misma noche.

Trump confirmó la decisión mediante un comunicado difundido en la red Truth Social, donde estableció las condiciones que acompañan esta pausa en las hostilidades.

Condiciones estratégicas para el alto el fuego

El anuncio no se limita a una simple suspensión unilateral. Por el contrario, el presidente estadounidense dejó en claro que la medida está sujeta a compromisos concretos por parte de Irán.

Entre los puntos centrales se destaca la exigencia de:

La apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz

La aceptación de un alto el fuego bilateral

La continuidad de negociaciones hacia un acuerdo definitivo

Trump fue enfático al señalar: "Siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!".

Este punto resulta clave, dado el rol estratégico del Estrecho de Ormuz como una de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo a nivel global.

Objetivos militares cumplidos y avance diplomático

El mandatario justificó la decisión asegurando que los objetivos militares de Estados Unidos no solo han sido alcanzados, sino superados. En este sentido, destacó:

"Hemos cumplido y superado todos los objetivos militares"

Avances significativos en la negociación de un acuerdo de paz a largo plazo

Progresos concretos hacia la estabilidad en Oriente Medio

Trump subrayó que el proceso diplomático se encuentra en una etapa avanzada, lo que permite interpretar la tregua como una maniobra orientada a consolidar logros y evitar una escalada innecesaria del conflicto.

Una propuesta iraní como base de negociación

Otro elemento central del anuncio es la existencia de una propuesta formal por parte de Irán. Según el presidente estadounidense, se trata de un documento de diez puntos que ha sido evaluado positivamente por Washington.

En palabras de Trump:

"Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán"

"Creemos que constituye una base viable para la negociación"

"Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores"

Este nivel de coincidencia entre ambas partes marca un punto de inflexión en una relación históricamente conflictiva. Sin embargo, el propio Trump reconoció que aún quedan aspectos por definir, razón por la cual el plazo de dos semanas resulta determinante.

Una ventana crítica hacia la paz regional

El período de suspensión de ataques aparece como una oportunidad limitada pero crucial para cerrar los detalles pendientes del acuerdo. Trump lo expresó con claridad al afirmar que este tiempo permitirá "finalizar y concretar el Acuerdo".

Además, el presidente amplió el alcance de su declaración al posicionarse no solo como líder de Estados Unidos, sino también como representante de intereses regionales más amplios:

"En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente"

"Y también en representación de los países de Oriente Medio"

Este posicionamiento refuerza la dimensión internacional del acuerdo en negociación y su potencial impacto en la estabilidad geopolítica de la región.