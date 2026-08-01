España reforzó la frontera con Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta que dejó al menos 67 muertos

España reforzó este fin de semana la seguridad en la frontera de Ceuta, luego de la masiva llegada de casi 60.000 migrantes desde Marruecos en apenas unos días, un episodio que dejó al menos 67 personas fallecidas y derivó en una nueva crisis diplomática entre ambos países.

El Gobierno español informó que "la práctica totalidad" de los migrantes ya regresó a territorio marroquí y estimó que unas 48.000 personas volvieron durante los últimos días.

"En menos de 48 horas, la situación en Ceuta ya no tiene nada que ver y la normalidad se está alcanzando", afirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una conferencia de prensa.

Refuerzan los controles fronterizos

Tras la crisis, el Ministerio del Interior anunció la instalación de una nueva barrera neumática en el espigón que marca la frontera entre Ceuta y Marruecos, uno de los principales puntos de ingreso terrestre desde África hacia la Unión Europea.

Durante la jornada del sábado, militares y efectivos de la Guardia Civil permanecieron desplegados en la zona para impedir nuevos intentos de ingreso, mientras numerosos migrantes procuraban regresar a Marruecos.

La mayoría de quienes cruzaron eran hombres jóvenes y adolescentes que llegaron tanto a nado como escalando las vallas fronterizas.

Europa endurece su postura

La crisis también generó repercusiones en el resto de Europa.

El Gobierno italiano anunció la suspensión del régimen de libre circulación para ciudadanos extracomunitarios que ingresen desde España, mientras que Francia reforzó con más efectivos policiales y gendarmes los controles en su frontera con territorio español.

En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rechazó las críticas y recordó que desde Ceuta no es posible ingresar al continente europeo sin superar los controles migratorios.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió una política migratoria coordinada dentro de la Unión Europea y calificó lo ocurrido como un "ataque a la integridad territorial de España".

Las causas de la crisis

Según explicó Sánchez, las redes dedicadas al tráfico de personas aprovecharon una reciente sentencia del Tribunal Supremo español que limita las denominadas "devoluciones en caliente" para quienes ingresan por vía marítima.

La resolución judicial estableció que ese mecanismo solo puede aplicarse a quienes crucen de forma irregular las vallas fronterizas, pero no a quienes lleguen por mar, situación que habría incentivado numerosos intentos de ingreso.

Además, distintos analistas sostienen que la flexibilización de los controles por parte de Marruecos responde a un nuevo capítulo de la histórica disputa por la soberanía de Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles que Rabat reclama desde hace décadas.

Un drama humanitario

Entre quienes lograron llegar a Ceuta predominaban personas que buscaban escapar de la pobreza y encontrar oportunidades laborales.

"Todos sabemos que en África no hay muchas oportunidades. Esperamos llegar a Europa para poder trabajar", expresó Souleil Boyan, un joven senegalés de 19 años.

En la misma línea, Soufian, un ciudadano marroquí de 42 años, rechazó que se trate de una invasión.

"Toda la gente quiere un futuro mejor. En Marruecos trabajaba 12 horas por día como guardia de seguridad y cobraba apenas 10 euros diarios", relató.

La magnitud de esta crisis superó ampliamente la registrada en mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas cruzaron hacia Ceuta en apenas dos días, en medio de otro conflicto diplomático entre España y Marruecos.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.