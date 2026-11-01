Trump cerró la campaña en medio del avance demócrata en las encuestas

A dos días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el Partido Demócrata aventaja por siete puntos a los republicanos en la preferencia de los votantes para el control del Congreso. El resultado surge de una encuesta nacional publicada este domingo por NBC News, que también registró un nivel de desaprobación del presidente Donald Trump del 60%.

En ese contexto, Trump concluyó su campaña con actos en Iowa y Kansas, dos estados tradicionalmente republicanos donde varias disputas electorales se presentan ajustadas y podrían influir en la composición de ambas cámaras legislativas.

El sondeo indica que el 52% de los votantes registrados prefiere un Congreso bajo control demócrata, frente al 45% que opta por uno republicano. El 3% restante se manifestó indeciso. Entre los electores independientes, la ventaja demócrata alcanza los 21 puntos.

La desaprobación de Trump y el malestar económico

La encuesta ubica la desaprobación de Trump en el 60%, el nivel más alto de sus dos mandatos en las mediciones de NBC News. En contraste, el 40% de los consultados manifestó aprobar su gestión.

Además, el 64% consideró que el mandatario no cumplió con sus expectativas, mientras que el 70% sostuvo que el país marcha por el camino equivocado.

La economía y el costo de vida aparecen entre las principales preocupaciones del electorado. Casi tres cuartas partes de los encuestados expresaron insatisfacción con la situación económica y, por primera vez en tres décadas dentro de esta medición, el 51% manifestó estar disconforme con su propia situación financiera.

El relevamiento se realizó entre el miércoles y el viernes, sobre una muestra de 1.000 votantes registrados, y tiene un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.

Trump cerró la campaña con actos en Iowa y Kansas

El presidente estadounidense terminó su recorrido electoral con dos actos en Iowa y Kansas. Aunque inicialmente había anunciado la cancelación de esas actividades, finalmente decidió viajar a ambos estados para respaldar a los candidatos republicanos que enfrentan disputas competitivas.

En Iowa, Trump encabezó un acto en Dubuque para impulsar a cuatro candidatos republicanos que afrontan elecciones ajustadas. La competencia por los distritos de la Cámara de Representantes refleja el escenario de incertidumbre: según el material de campaña, los republicanos cuentan con una ventaja clara en solo uno de los cuatro distritos en disputa.

También está en juego la gobernación estatal. El candidato republicano Zach Lahn aparece ligeramente por detrás del demócrata Rob Sand en los sondeos mencionados en el informe.

La disputa por el Senado tampoco está definida. La republicana Ashley Hinson busca imponerse al demócrata Josh Turek en una contienda que podría resultar relevante para la composición de la Cámara Alta.

La disputa por el Senado en Kansas

La última actividad de Trump tuvo lugar en Salina, Kansas, donde respaldó al senador republicano Roger Marshall, que busca renovar su banca frente al demócrata Adam Hamilton, pastor metodista.

Una eventual derrota de Marshall representaría un revés para los republicanos en un estado históricamente favorable al partido. Según el material, Kansas no elige a un senador demócrata desde hace 94 años.

El acto en Salina marcó el cierre de una intensa agenda electoral: Trump realizó 28 actividades de campaña durante los últimos 31 días.

Las elecciones de medio término definirán la composición del Congreso y el margen de acción política del presidente durante la segunda mitad de su mandato.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.