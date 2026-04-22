Trump confirmó que "no hay ninguna presión" para un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el miércoles que no existe "ninguna presión" en torno al alto el fuego con Irán ni tampoco sobre la necesidad de fijar una nueva fecha para retomar las conversaciones. La afirmación llega en un contexto marcado por el estancamiento de las negociaciones desde el 12 de abril, un punto de inflexión que, lejos de resolverse, parece haberse consolidado como un impasse prolongado.

Trump también rechazó de forma categórica que su enfoque esté condicionado por factores electorales. "La gente dice que quiero terminar con esto por las elecciones de mitad de mandato, pero no es cierto", afirmó, subrayando que el objetivo de su administración es "conseguir un buen acuerdo para el pueblo estadounidense". En esa línea, insistió en que no existe "ningún plazo" ni prisa para poner fin al conflicto.

Irán denuncia bloqueo y contradicciones

Desde Teherán, la respuesta no tardó en llegar. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sostuvo en una publicación en X que el "bloqueo y las amenazas" de Estados Unidos representan obstáculos centrales para cualquier intento de negociación. En un tono crítico, acusó a Washington de incoherencia y afirmó que el "mundo ve su interminable retórica hipócrita y la contradicción entre sus palabras y sus acciones".

Estas declaraciones reflejan una postura endurecida por parte del liderazgo iraní, que percibe las medidas estadounidenses no como herramientas de presión legítima, sino como impedimentos directos al diálogo.

En la misma línea, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, también utilizó la red X para cuestionar las condiciones del alto el fuego. Según señaló, "un alto el fuego total solo tiene sentido si no se ve violado por el bloqueo naval y la toma de rehenes de la economía mundial", una frase que sintetiza la visión iraní sobre el impacto global de las sanciones y restricciones impuestas.

Versiones cruzadas sobre los plazos

Uno de los puntos de mayor fricción en las últimas horas fue la información sobre posibles plazos para reactivar el diálogo. El portal Axios había informado que Trump otorgó a Teherán entre tres y cinco días para presentar una "contraoferta coherente", bajo amenaza de que el alto el fuego extendido el martes finalizara.

Sin embargo, en declaraciones a Fox News, el mandatario estadounidense desmintió esa versión al calificar como "falso" el supuesto "plazo de 3 a 5 días". La contradicción entre los reportes periodísticos y la postura oficial agrega un elemento de incertidumbre adicional a un escenario ya complejo.

Incidentes en el estrecho de Ormuz y su interpretación

El miércoles también estuvo marcado por un episodio de tensión en el estrecho de Ormuz, donde Irán atacó y capturó barcos. Trump restó gravedad al incidente al afirmar: "No eran barcos estadounidenses", aunque aclaró que seguiría de cerca la evolución de la situación.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reforzó esta postura al indicar que la incautación de dos buques no constituía una violación del alto el fuego. Según explicó:

No se trataba de barcos estadounidenses

No eran embarcaciones israelíes

Eran "dos buques internacionales"

Esta interpretación sugiere una delimitación estratégica del conflicto, en la que ciertos incidentes quedan fuera del marco de ruptura formal del cese de hostilidades.

La presión económica como eje central

Uno de los pilares del enfoque estadounidense continúa siendo la presión económica. Leavitt afirmó que Trump "está satisfecho" con esta estrategia y destacó que no existe un "plazo firme" para que Irán responda.

Entre los efectos señalados por la Casa Blanca se encuentran:

Dificultades internas en Irán para pagar a su propia población

Impacto directo de las sanciones en la estabilidad económica

Incremento de la presión sobre el régimen

Trump reforzó esta idea al señalar que "el bloqueo les asusta aún más que los bombardeos", destacando que, aunque Irán "lleva años siendo bombardeado", el rechazo al bloqueo es particularmente fuerte.

El factor nuclear y la Operación Martillo de Medianoche

Otro punto clave en la estrategia estadounidense es el control del programa nuclear iraní. Leavitt subrayó que para Trump es fundamental que Irán entregue su uranio enriquecido, incluso si este se encuentra "enterrado a gran profundidad".

Esta exigencia se vincula directamente con la Operación Martillo de Medianoche, una acción militar llevada a cabo el pasado mes de junio que tuvo como objetivo bombardear instalaciones nucleares iraníes. Según la portavoz, el éxito de esta operación refuerza la necesidad de avanzar en la eliminación del material nuclear como condición para cualquier acuerdo.

Expectativas cautas y canales abiertos

A pesar del clima de confrontación, Trump dejó entrever una expectativa moderada respecto a la continuidad del diálogo. Se refirió al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghachi, como "un hombre inteligente" y expresó su deseo de que "siguiera allí cuando se reanudaran las conversaciones".

La mención sugiere que, aunque el proceso esté detenido, los canales diplomáticos no están completamente cerrados.

Un escenario en suspenso

El conflicto entre Estados Unidos e Irán atraviesa una fase de equilibrio inestable, marcada por la ausencia de plazos, la persistencia de medidas de presión y una retórica cada vez más confrontativa. Sin avances concretos ni señales claras de reactivación, el proceso de negociación permanece en un limbo donde cada declaración pública redefine, aunque sea mínimamente, el tablero geopolítico.