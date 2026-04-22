Volvió a pasar: detienen a un argentino insultar a una joven en un supermercado en Brasil

Un hombre de 67 años de nacionalidad argentina, identificado como José Luis Haile, fue detenido en Río de Janeiro acusado de racismo tras protagonizar un episodio en un supermercado ubicado sobre la calle Siqueira Campos, a pocos metros de la playa de Copacabana. El hecho ocurrió este lunes, a una cuadra de la 12ª Delegacía de Copacabana, dependencia a la que fue trasladado inmediatamente luego de ser aprehendido.

Según consta en la denuncia, el incidente se produjo mientras los clientes aguardaban en la fila de una caja que estaba por abrir. La víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, se había ubicado delante con el objetivo de ganar tiempo en el marco de su trabajo como repartidora para una aplicación de entregas. La demora en la atención, que se extendió durante aproximadamente diez minutos, generó el malestar del acusado.

Durante la espera, Haile comenzó a quejarse en voz alta por la tardanza. En ese contexto, Samara intervino para aclarar que la demora no era responsabilidad de la cajera, sino que la caja aún estaba en proceso de apertura cuando el hombre se sumó a la fila. La situación derivó en un intercambio que escaló rápidamente.

El momento de la agresión y la intervención policial

De acuerdo con la denuncia, Haile le exigió a la joven que se callara mediante un gesto. Ante la negativa de Samara, quien respondió que no tenía por qué obedecerle, el hombre la insultó con la expresión "negra puta" en dos oportunidades, configurando el acto que motivó la acusación por injuria racial.

La escena fue presenciada por otro ciudadano argentino que realizaba compras en el mismo lugar. Indignado por lo ocurrido, dio aviso a una patrulla de la Guardia Municipal que se encontraba en la esquina del supermercado. Los agentes intervinieron de inmediato, detuvieron a Haile en el acto y lo trasladaron a la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana.

La detención se produjo en flagrancia, lo que permitió avanzar rápidamente en el proceso judicial inicial.

Prisión preventiva y condición de residente

Un elemento central en el desarrollo del caso es la condición migratoria del acusado. A diferencia de otros episodios recientes, Haile no se encontraba en Brasil en calidad de turista. Según declaró ante las autoridades, reside en el país desde hace dos años y cuenta con estatus de residente.

Esta condición determinó que fuera trasladado directamente a una cárcel común en el barrio de Benfica, sin pasar por instancias alternativas. La Justicia de Río de Janeiro convirtió rápidamente su detención en prisión preventiva, lo que implica que permanecerá detenido mientras avanza la investigación.

Este aspecto marca una diferencia significativa respecto de otros casos, en los que la situación procesal incluyó medidas como arresto domiciliario.

El marco legal

El caso se inscribe en un contexto normativo específico. Desde enero de 2023, Brasil equiparó la injuria racial al delito de racismo, lo que modificó sustancialmente las consecuencias legales de este tipo de hechos.

Entre las características principales de esta legislación se destacan:

Delito imprescriptible

Sin posibilidad de fianza en instancia policial

Penas de entre dos y cinco años de reclusión

Este encuadre legal explica la rapidez con la que la detención fue transformada en prisión preventiva y la imposibilidad de acceder a una liberación inmediata.

Un antecedente reciente que marca el contexto

El episodio protagonizado por Haile se produce a poco más de tres meses de otro caso que involucró a una ciudadana argentina en Brasil. En enero de este año, la abogada Agostina Páez fue filmada mientras realizaba gestos de mono frente a empleados de un bar en Ipanema, lo que derivó en una causa judicial por racismo.

En ese caso, Páez permaneció más de 70 días en Río de Janeiro bajo medidas cautelares y con tobillera electrónica. Su regreso a Argentina se concretó recién después del pago de una caución de aproximadamente 20.000 dólares.

Posteriormente, y ya en territorio argentino, su padre fue filmado repitiendo los mismos gestos racistas en un bar de Santiago del Estero, ampliando la repercusión del caso.

Un proceso con perspectivas distintas

A diferencia de lo ocurrido con Páez, la situación de José Luis Haile presenta características que podrían prolongar su permanencia en Brasil. Su condición de residente reduce significativamente las posibilidades de obtener una autorización para abandonar el país mientras se sustancia el proceso judicial.

El desarrollo de la causa, enmarcado en una legislación más estricta y en un contexto de reiteración de episodios, coloca al caso bajo una atención particular por parte de las autoridades.

En este escenario, la detención, la prisión preventiva y las condiciones legales vigentes configuran un proceso que podría extenderse en el tiempo, mientras se avanza en la investigación del hecho ocurrido en el supermercado de Copacabana.