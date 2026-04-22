Así es la vida de Maduro en la cárcel: insomnio, gritos por las noches y lectura de la biblia

El próximo 3 de mayo se cumplirán cuatro meses de la captura de Nicolás Maduro, realizada en el marco de la Operación Resolución Absoluta por parte de Estados Unidos. Desde entonces, el mandatario venezolano permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, donde cumple su reclusión en condiciones que comenzaron a conocerse a partir de distintos testimonios.

Según información publicada por The New Yorker, Maduro se encuentra alojado en una celda ubicada en la unidad 4 Norte, un sector que funciona bajo modalidad compartida. En este sistema, las literas están agrupadas y no cuentan con almohadas, lo que define un entorno de descanso limitado para los detenidos.

En ese contexto, el rapero Tekashi 6ix9ine, quien estuvo detenido en la misma prisión, brindó detalles sobre la convivencia en ese pabellón. De acuerdo con su relato, dormía a apenas 60 centímetros de distancia de Maduro. También señaló que, al momento de su llegada, el venezolano "olía fatal".

El propio artista explicó que evitó interactuar de manera efusiva con el exmandatario: "No quería molestarlo ni parecer eufórico", expresó en declaraciones al streamer Adin Ross, tras haber recuperado su libertad. Dentro de la unidad, las comidas son distribuidas en carritos y los internos cuentan con una pequeña sala anexada destinada a la comunicación con sus abogados. Las duchas presentan condiciones de privacidad mínima. En ese espacio, Maduro utiliza la ducha identificada como la "1", señalada como la más grande del pabellón, en función de su estatura de 1,90 metros.

Rutinas marcadas por el insomnio y la lectura

Uno de los aspectos más llamativos de la vida cotidiana de Maduro en prisión tiene que ver con su comportamiento durante las noches. De acuerdo con los testimonios recogidos, el detenido sufre de insomnio, lo que se traduce en episodios de actividad nocturna.

Según un artículo del medio ABC, en distintas ocasiones se lo ha escuchado gritar desde su celda frases como: "¡Soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que me han secuestrado!". Estas expresiones forman parte de una rutina nocturna que ha sido percibida por otros internos. Durante el día, en tanto, Maduro dedica gran parte de su tiempo a la lectura. Según relató Tekashi 6ix9ine, su interés se centra especialmente en textos religiosos. En particular, afirmó que el venezolano lee distintas versiones de la Biblia.

Entre los detalles mencionados, se destaca que Maduro estaba leyendo una Biblia en chino. "Lee todas las Biblias. Justo cuando me fui, leía la Biblia china. Las lee todas y las compara", sostuvo el rapero, describiendo una práctica constante dentro de su rutina diaria.

Avances judiciales en tribunales de Manhattan

Mientras transcurre su detención, el proceso judicial contra Maduro continúa avanzando en los tribunales de Manhattan. El pasado 26 de marzo se llevó a cabo la segunda audiencia del caso, en la que también está implicada su esposa, Cilia Flores.

La audiencia comenzó a las 11.30 (hora local) y estuvo marcada por la intervención del abogado Barry Pollack, quien defendió el derecho del matrimonio a elegir y pagar su propia defensa legal. El letrado argumentó que, en caso de recibir defensores públicos, Maduro utilizaría recursos destinados a personas que no pueden afrontar esos costos. Por su parte, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, tomó una decisión clave durante la jornada. Poco después del mediodía, resolvió que no desestimaría los cargos de narcotráfico que pesan sobre el mandatario.

Sin embargo, también planteó dudas respecto del planteo de la fiscalía para bloquear el acceso a fondos del Estado venezolano, lo que introduce un elemento de discusión dentro del proceso judicial en curso.

Los cargos que enfrenta en Estados Unidos

Maduro enfrenta en Estados Unidos una serie de acusaciones de alta gravedad, que configuran el eje central de su causa judicial. Entre los cargos se encuentran:

Conspiración por narcoterrorismo .

. Importación de cocaína .

. Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Además, junto con su esposa, está acusado de haber ordenado secuestros y asesinatos de personas vinculadas a deudas del narcotráfico o que representaban una amenaza para sus operaciones.

Estos cargos constituyen el marco legal bajo el cual se desarrolla el proceso, mientras la situación personal del detenido continúa bajo observación dentro del sistema penitenciario estadounidense.

En este contexto, la combinación de condiciones de detención, hábitos cotidianos y evolución judicial configuran un escenario complejo, en el que la figura de Nicolás Maduro atraviesa simultáneamente una etapa de reclusión y un proceso judicial de alto impacto.