Trump confirmó el rescate del segundo piloto desaparecido en Irán: "¡Lo tenemos!"

La confirmación llegó este domingo de la voz del propio Donald Trump, quien utilizó su plataforma Truth Social para comunicar el desenlace de una de las operaciones más delicadas de las últimas horas en territorio iraní: el rescate del segundo piloto estadounidense desaparecido tras el derribo de un caza F-15 de Estados Unidos.

"¡Lo tenemos!", escribió el mandatario en mayúsculas, en un mensaje cargado de énfasis político y militar. En esa publicación, precisó que el integrante de la tripulación, a quien describió como "un coronel muy respetado", ya se encuentra "sano y salvo", aunque reconoció que sufrió heridas durante el episodio.

Trump sostuvo además que el militar "estará perfectamente bien" y reveló que la misión implicó el despliegue de "decenas de aeronaves", enviadas bajo su dirección para ejecutar el rescate.

El derribo del F-15 y la desaparición del segundo piloto

El episodio se originó el viernes pasado, cuando dos aviones estadounidenses fueron derribados por un sistema de defensa antiaérea iraní. En uno de esos casos, el primer piloto logró eyectarse en pleno vuelo y fue rescatado por fuerzas especiales poco después.

Sin embargo, el paradero del segundo piloto permanecía incierto hasta este domingo, en medio de una búsqueda intensa y contrarreloj. De acuerdo con lo expresado por Trump, el combatiente se encontraba "tras las líneas enemigas", en una zona donde también actuaban las fuerzas iraníes, que habían iniciado un rastreo inmediato alrededor del lugar donde cayó la aeronave.

La situación se volvió especialmente crítica porque la búsqueda no era exclusiva del ejército estadounidense: Irán también desplegó recursos para encontrar al piloto antes que Washington.

Una búsqueda frenética en territorio hostil

El mandatario remarcó que Estados Unidos monitoreó la ubicación del piloto "las 24 horas del día", mientras se elaboraba cuidadosamente la operación para recuperarlo.

En su mensaje, detalló que:

la localización fue seguida de forma permanente

se desplegaron decenas de aeronaves

las unidades estaban armadas con "las armas más letales del mundo"

la misión se ejecutó sin bajas estadounidenses

el piloto rescatado presenta heridas, pero se recuperará

Trump calificó la misión como "una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia", y luego volvió a reforzar el tono épico con una frase de fuerte contenido simbólico: "Nunca dejaremos a un combatiente".

La presión iraní y la recompensa por capturarlo

Mientras el ejército de Estados Unidos preparaba el operativo, del lado iraní la presión sobre la zona aumentaba. Según se informó, la televisión oficial iraní difundió imágenes de los supuestos restos del avión derribado, mientras un presentador anunció públicamente que cualquier persona que capturara con vida a la tripulación recibiría "una valiosa recompensa".

Ese mensaje tuvo un efecto inmediato en el terreno. Varios pobladores de la zona se dirigieron al lugar señalado por el canal local con la intención de localizar a los pilotos antes que las tropas estadounidenses.

Al mismo tiempo, desde las fuerzas iraníes se instó a la población a "no hacerles daño en caso de encontrarlos con vida", una directiva que terminó profundizando la tensión alrededor de la búsqueda.

La existencia de una "recompensa especial", mencionada también por Trump, transformó el operativo en una verdadera carrera contra el tiempo, con múltiples actores intentando llegar primero al lugar del impacto.

La "operación milagrosa"

Trump definió todo el despliegue como una "operación milagrosa", subrayando el carácter frenético y contrarreloj del rescate. En su balance posterior, el presidente puso especial énfasis en el resultado militar de la misión y aseguró que el éxito de ambas operaciones de rescate, sin bajas estadounidenses, demuestra un "dominio y una superioridad aérea abrumadora sobre el espacio aéreo iraní".

La afirmación llegó luego de remarcar que ningún estadounidense murió ni resultó herido durante el procedimiento, más allá de las lesiones sufridas por el piloto desaparecido durante el derribo y su permanencia en territorio hostil.

Con el mensaje final de "¡Lo Tenemos!", Trump selló la comunicación oficial sobre un rescate que, según su propia descripción, se desarrolló bajo máxima presión, con el piloto oculto detrás de líneas enemigas, perseguido por fuerzas iraníes y con civiles movilizados por la recompensa ofrecida para hallarlo con vida.