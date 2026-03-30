Trump evalúa pedir a países árabes que financien la guerra contra Irán

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló el lunes que el presidente Donald Trump "estaría bastante interesado" en solicitar a países árabes que contribuyan a cubrir los gastos relacionados con la actual guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante la conferencia de prensa, Leavitt subrayó: "No voy a adelantarme a él (Trump) en esto", y añadió que "ciertamente es una idea que él tiene y algo que creo que ustedes escucharán más de él". La declaración confirma que la administración estadounidense contempla estrategias para compartir la carga financiera del conflicto con sus aliados de Oriente Medio, aunque sin precisar montos o mecanismos específicos.

La iniciativa, que aún se encuentra en fase de conceptualización pública, se enmarca en un contexto de tensión creciente en la región y de costos militares elevados, que han obligado al Pentágono y al Congreso a evaluar la sostenibilidad de la guerra a corto y mediano plazo.

El impacto económico de la guerra

Funcionarios del Pentágono informaron a principios de este mes al Congreso de Estados Unidos que la administración Trump gastó más de 11.300 millones de dólares en los primeros seis días de combate contra Irán. Esta cifra, ya de por sí significativa, refleja únicamente los desembolsos directos en operaciones militares iniciales, sin incluir los costos de reemplazo de equipo ni los daños ocasionados en el campo de batalla.

Según un reporte del The Wall Street Journal, citado por Elaine McCusker, exfuncionaria de presupuesto del Pentágono que monitorea los gastos militares para el American Enterprise Institute, los daños y pérdidas materiales podrían sumar entre 1.400 y 2.900 millones de dólares en las primeras tres semanas del conflicto.

En términos prácticos, esto significa que la guerra no solo ha generado un gasto inmediato masivo sino que también proyecta un impacto financiero prolongado para el presupuesto militar estadounidense. El contexto subraya la relevancia de la propuesta de Trump de involucrar a otros países en la financiación del conflicto, ya que permitiría aliviar la presión sobre los recursos nacionales y distribuir la carga entre aliados estratégicos.

Implicaciones políticas y estratégicas

Solicitar contribuciones de países árabes no es solo una cuestión financiera; también implica decisiones políticas y estratégicas complejas. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no solo moviliza recursos militares, sino que afecta la diplomacia regional, las alianzas internacionales y la percepción de los Estados Unidos como garante de seguridad en Medio Oriente.

El planteamiento de Trump, aunque preliminar, muestra la intención de externalizar parte del costo económico del conflicto a aliados que comparten intereses estratégicos en la región. Según Leavitt, la administración aún no ha formalizado planes ni negociaciones concretas, pero la idea forma parte de la agenda política que podría marcar la orientación de la política exterior estadounidense en los próximos meses.

Un conflicto con cifras impactantes

Para poner en perspectiva los números, los primeros seis días de guerra implicaron:

11.300 millones de dólares en gastos operativos directos según el Pentágono.

en gastos operativos directos según el Pentágono. Entre 1.400 y 2.900 millones de dólares en daños y reemplazo de pérdidas durante las primeras tres semanas, según análisis del American Enterprise Institute.

Estos montos reflejan únicamente la fase inicial del conflicto, sin considerar los posibles costos a largo plazo de logística, mantenimiento de tropas y operaciones conjuntas con Israel. La magnitud económica refuerza la relevancia de la propuesta de involucrar a aliados árabes en la financiación de la guerra.