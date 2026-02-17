Trump a Irán: "No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo"

En un momento de definición para la geopolítica de Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado un mensaje inequívoco a la República Islámica de Irán. Durante un intercambio con periodistas a bordo del Air Force One, mientras se dirigía hacia Washington este lunes, el mandatario delineó las expectativas de su administración frente a la inminencia de un nuevo ciclo de diálogo.

La advertencia presidencial se produce apenas días antes de que las delegaciones de ambos países se reúnan en Ginebra. Con la contundencia que caracteriza su retórica diplomática, Trump declaró: "No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo". Estas palabras no solo marcan el tono de la delegación estadounidense, sino que subrayan la fragilidad de la estabilidad regional tras meses de hostilidades.

La diplomacia indirecta y la mediación de Omán

A pesar de la importancia de la cita en territorio suizo, el formato de las conversaciones mantiene una distancia protocolar. El presidente confirmó su rol en el proceso de manera específica: "Voy a participar en esas conversaciones, indirectamente", afirmó. Esta modalidad busca encauzar las negociaciones a través de canales establecidos, donde el papel de Omán como mediador resulta fundamental para sentar a las partes en la mesa.

Según la visión de la Casa Blanca, la urgencia de Irán por negociar es real. "Ellos quieren llegar a un acuerdo", sostuvo Trump, vinculando esta supuesta disposición iraní con la necesidad de evitar los escenarios punitivos que Washington está dispuesto a ejecutar si la diplomacia falla.

El fantasma nuclear y la seguridad regional

El núcleo del conflicto sigue siendo el programa nuclear iraní. Estados Unidos, respaldado por diversos países europeos, sostiene el temor de que las actividades de Teherán tengan como objetivo final la fabricación de una bomba atómica. Por su parte, la República Islámica ha mantenido una negativa constante ante estas acusaciones, asegurando que sus fines son pacíficos.

Sin embargo, la agenda de Washington no se limita al uranio. Históricamente, el gobierno estadounidense ha presionado para incluir en las discusiones otros pilares de la seguridad internacional:

El desarrollo y despliegue de misiles balísticos iraníes.

El apoyo financiero y logístico a grupos armados en Oriente Medio.

La rendición de cuentas por la represión de protestas antigubernamentales dentro de Irán.

De las amenazas a la guerra

El contexto de estas conversaciones está profundamente marcado por la violencia reciente. Las amenazas de Trump de emprender acciones militares no han sido solo retóricas. Los antecedentes inmediatos incluyen:

Represión Interna: Las acciones de fuerza de Teherán contra manifestantes civiles que elevaron la tensión con la comunidad internacional.

Conflicto de Junio: El colapso del último intento de negociación, provocado por ataques sorpresa de Israel contra Irán en junio pasado.

Guerra de 12 Días: Una escalada bélica en la que Washington participó directamente bombardeando instalaciones nucleares iraníes, lo que cambió drásticamente el tablero de negociación.

¿Un nuevo realismo en Washington?

A pesar de los antecedentes bélicos y las advertencias de Trump, desde Teherán se emiten señales de un optimismo cauteloso. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó este lunes que la postura de Estados Unidos sobre su programa nuclear se ha vuelto "más realista".

Este cambio de percepción podría ser la clave para que las conversaciones en Ginebra no sigan el camino del fracaso de junio. No obstante, el equilibrio es precario. Mientras Irán busca un respiro diplomático y el reconocimiento de su soberanía técnica, la administración Trump ha dejado claro que la alternativa a un pacto satisfactorio para sus intereses es, sencillamente, inasumible para la república islámica.