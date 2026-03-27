Trump ironiza sobre competir en Venezuela: "Tal vez me postule a la presidencia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a situar a Venezuela en el centro de la escena internacional con una declaración que, aunque formulada en tono humorístico, dejó entrever la profundidad del vínculo actual entre ambos países. Durante una reunión en la Casa Blanca con su gabinete, el mandatario deslizó la posibilidad de un escenario impensado: competir electoralmente en territorio venezolano.

"Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy... Tal vez me postule contra Delcy", expresó, desatando risas entre los presentes. La referencia directa fue hacia Delcy Rodríguez, actual figura central del poder en Caracas.

La frase, lejos de quedar como una simple anécdota, se inscribe en un contexto político profundamente transformado tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, un hecho que marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Washington y Caracas.

Un vínculo "increíble" y resultados económicos

Trump no solo apeló al humor. También describió la relación actual con Venezuela como "increíble" y aseguró que su figura goza de un nivel de aprobación sin precedentes en el país sudamericano. En ese marco, destacó resultados concretos derivados del nuevo escenario bilateral.

Entre los datos más relevantes mencionados por el mandatario se destacan:

Obtención de 100 millones de barriles de petróleo venezolano en las dos primeras semanas tras la captura de Maduro.

en las dos primeras semanas tras la captura de Maduro. Beneficios económicos compartidos , al afirmar que tanto Estados Unidos como Venezuela "han ganado mucho dinero".

, al afirmar que tanto Estados Unidos como Venezuela "han ganado mucho dinero". Un vínculo energético en expansión, en línea con el flujo de petróleo que comenzó a reactivarse entre ambos países.

Estas declaraciones refuerzan la centralidad del factor energético en la relación bilateral, que se ha convertido en uno de los pilares del acercamiento político.

La mirada de Washington

El nuevo clima político también fue respaldado por integrantes del gabinete estadounidense. El secretario del Interior, Doug Burgum, aportó una definición que elevó aún más el tono de la narrativa oficial.

Tras una reciente visita a Caracas, Burgum aseguró que Trump es percibido en Venezuela con un nivel de admiración extraordinario. Según sus palabras, muchos venezolanos lo ven "como Simón Bolívar", figura histórica clave en la independencia de la región.

La comparación no solo apunta al simbolismo, sino que también sugiere un cambio profundo en la percepción política de Estados Unidos dentro del país sudamericano, históricamente marcada por tensiones.

Diplomacia en reconstrucción

En paralelo a las declaraciones públicas, el proceso de normalización diplomática avanza con pasos concretos. Está prevista la llegada a Washington de una delegación venezolana con el objetivo de preparar la reapertura de la embajada de Caracas en Estados Unidos, un hecho que marcaría el restablecimiento pleno de relaciones bilaterales.

Cabe recordar que estos vínculos estaban rotos desde 2019, lo que subraya la magnitud del giro geopolítico actual.

Este acercamiento se enmarca en una serie de contactos recientes entre ambos gobiernos, incluyendo reuniones de alto nivel centradas en energía, minería y cooperación económica, áreas consideradas estratégicas para ambas naciones.

Un escenario en redefinición

El conjunto de declaraciones y movimientos diplomáticos evidencia un escenario en plena transformación. La figura de Delcy Rodríguez, ahora reconocida como interlocutora clave por Washington, se posiciona como eje de la transición política en Venezuela, mientras que Estados Unidos redefine su estrategia en la región.

En este contexto, la broma de Trump adquiere otra dimensión: no solo refleja un estilo comunicacional característico, sino también la confianza en una relación bilateral que, según sus propias palabras, atraviesa un momento excepcional.

La combinación de intereses económicos, reconocimiento político y gestos simbólicos sugiere que el vínculo entre ambos países ha dejado atrás años de confrontación para ingresar en una etapa marcada por la cooperación y el pragmatismo.