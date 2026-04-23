Trump ordena destruir embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso una orden directa a la Armada estadounidense para que "dispare y destruya" cualquier embarcación iraní que coloque minas en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más relevantes a nivel internacional.

La instrucción fue comunicada por el propio mandatario, quien remarcó que "no debe haber vacilación alguna" en la ejecución de la orden. La decisión se produce en un contexto de creciente tensión en la zona, luego de que el ejército estadounidense interceptara un buque que transportaba petróleo desde Irán.

El estrecho de Ormuz, por su ubicación estratégica, constituye un corredor clave para el tránsito de embarcaciones, lo que amplifica el impacto de cualquier medida vinculada a su control.

Intensificación de las operaciones militares

En sus declaraciones, Trump aseguró que la presencia militar estadounidense en la zona se mantiene activa y que las tareas operativas continúan en marcha. En particular, destacó el trabajo de los dragaminas, que siguen desplegados en el área con el objetivo de despejar posibles amenazas.

El mandatario indicó que estas operaciones deben sostenerse, pero con un nivel de exigencia mayor. En ese sentido, pidió que la actividad continúe "a una intensidad tres veces mayor", lo que implica una ampliación del esfuerzo militar en el estrecho.

Además, Trump afirmó que existen 159 buques de guerra iraníes hundidos en el fondo del mar, un dato que utilizó para reforzar la magnitud del despliegue y las acciones llevadas adelante en el área.

Control total y cierre del estrecho

En una nueva declaración difundida desde su cuenta en Truth Social, el presidente estadounidense aseguró que Estados Unidos tiene el "control total del Estrecho de Ormuz" y que ninguna embarcación puede transitar sin autorización de su Armada.

Según expresó, la situación actual implica un cierre efectivo del paso marítimo. "Ningún barco puede entrar ni salir sin la aprobación de la Armada de los Estados Unidos", sostuvo.

En esa línea, Trump fue más allá y afirmó que el estrecho permanecerá "sellado herméticamente" hasta que se logre un acuerdo con Irán. Esta condición introduce un componente político directo en la estrategia militar, vinculando el control del tránsito marítimo con la negociación entre ambos países.

Contexto inmediato de la decisión

La orden presidencial se da luego de la intercepción de un buque que transportaba petróleo desde Irán, un hecho que forma parte del escenario reciente en la región. Este episodio aparece como uno de los elementos que precedieron a la intensificación de las medidas anunciadas.

El foco en la colocación de minas y la respuesta militar directa frente a esa amenaza constituyen el eje de la decisión adoptada por el gobierno estadounidense, que plantea una postura de acción inmediata ante cualquier intento de interferencia en el paso marítimo.

Principales definiciones del anuncio

Las declaraciones del presidente permiten identificar los puntos centrales de la medida adoptada:

Orden a la Armada de destruir embarcaciones iraníes que coloquen minas.

que coloquen minas. Instrucción de actuar sin vacilaciones ante estas situaciones.

ante estas situaciones. Continuidad de las tareas de dragado de minas , con mayor intensidad.

, con mayor intensidad. Afirmación de control total del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos.

por parte de Estados Unidos. Cierre del paso marítimo hasta alcanzar un acuerdo con Irán.

hasta alcanzar un acuerdo con Irán. Intercepción previa de un buque petrolero iraní como antecedente inmediato.

Estos elementos configuran un escenario de fuerte presencia militar y control sobre una vía estratégica.