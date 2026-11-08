Trump reconoció que su política migratoria fue "demasiado dura" tras la derrota republicana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones masivas de inmigrantes fue «demasiado dura». La declaración se produjo durante una entrevista emitida este domingo por la cadena CBS, cinco días después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

«Pienso que fue demasiado dura», respondió el mandatario cuando le preguntaron por sus políticas migratorias, según fragmentos de la entrevista difundidos por la cadena en sus redes sociales.

De acuerdo con un informe del Migration Policy Institute, el número total de deportaciones durante el segundo gobierno de Trump asciende a unas 980.000 personas. En los últimos cuatro meses, además, se registró un récord de casi 200.000 arrestos.

El Partido Republicano sufrió una contundente derrota en los comicios celebrados el martes pasado. La oposición demócrata consiguió el control de ambas cámaras del Congreso, un resultado que condicionará la última etapa del mandato de Trump.

El voto latino, un factor clave en la derrota republicana

El comportamiento electoral de la comunidad latina se convirtió en uno de los factores centrales del resultado. La política migratoria, la guerra de Irán y sus consecuencias sobre la economía estadounidense, en particular por el aumento de los precios de los combustibles y de los productos esenciales, incidieron en el desplazamiento de una parte importante de esos votantes hacia los demócratas.

En 64 condados de mayoría latina de Estados Unidos, el respaldo republicano cayó 14 puntos porcentuales respecto de las elecciones presidenciales de 2024.

El cambio modificó el mapa electoral en territorios donde Trump había conseguido victorias amplias en los últimos comicios y se tradujo en triunfos demócratas en distritos que los republicanos habían rediseñado para ampliar su representación en el Congreso.

Uno de los retrocesos más pronunciados se registró en el condado de Hidalgo, en el valle del río Grande, Texas, donde el apoyo republicano cayó alrededor de 25 puntos porcentuales frente a las presidenciales de 2024.

En el vecino condado de Starr, el margen electoral se desplazó unos 72 puntos hacia los demócratas, el mayor giro registrado en el estado, según datos del Houston Chronicle.

Los demócratas avanzaron en distritos de Texas

El cambio también se reflejó en las elecciones para la Cámara de Representantes. En el distrito 23 de Texas, que se extiende a lo largo de la frontera con México, la demócrata Katy Padilla Stout derrotó al republicano Brandon Herrera, al obtener el 52,1% de los votos frente al 44%.

Su triunfo se sumó al de Bobby Pulido en el distrito 15 y al de otros candidatos demócratas que conquistaron cuatro de los cinco escaños que los republicanos habían rediseñado en Texas para intentar ampliar su representación en el Congreso.

En el suroeste de Kansas, los condados de Ford, Finney y Seward, tradicionalmente republicanos y con importantes comunidades de inmigrantes vinculadas a la ganadería, también se inclinaron por los demócratas en la contienda por el Senado.

La campaña estuvo atravesada por las operaciones migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que incluyeron detenciones y alteraron la actividad de plantas procesadoras de carne.

El cambio de tendencia también apareció en las encuestas

Los resultados de la encuesta AP Voter Poll, elaborada por SSRS a partir de más de 100.000 votantes, reflejaron el desplazamiento a escala nacional: alrededor de seis de cada diez votantes hispanos respaldaron al candidato demócrata a la Cámara de Representantes, frente a aproximadamente un tercio que apoyó al republicano.

En las elecciones presidenciales de 2024, Trump había obtenido cerca de cuatro de cada diez votos latinos, según los datos de AP VoteCast.

El giro también se observó en Florida, aunque los republicanos conservaron el control del estado. En Miami-Dade y Osceola, dos condados con importantes comunidades hispanas donde Trump había conseguido avances en 2024, el resultado de la elección al Senado se desplazó 19 puntos hacia los demócratas.

Sin embargo, ese cambio no fue suficiente para que la oposición conquistara Florida. Los republicanos mantuvieron posiciones en distritos de mayoría hispana y conservaron el estado.