Ucrania reivindicó ataques con drones contra infraestructuras clave de Rusia

Las Fuerzas Armadas de Ucrania reivindicaron este domingo una serie de ataques con drones contra distintas infraestructuras consideradas estratégicas dentro del territorio ruso. Según informó el Estado mayor del Ejército ucraniano a través de sus redes sociales, la ofensiva tuvo como finalidad "reducir el potencial económico-militar" de Rusia, mediante ataques sobre instalaciones vinculadas al abastecimiento energético, la aviación militar y la logística utilizada por las fuerzas rusas.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el mando militar ucraniano, la operación se desarrolló durante la noche del sábado 1 al domingo 2 de agosto y alcanzó una refinería, un aeródromo, depósitos de combustibles y otros puntos relacionados con el almacenamiento y operación de drones.

La refinería de Sarátov, uno de los principales objetivos

Entre los blancos señalados por Ucrania figura la refinería de Sarátov, considerada una de las mayores plantas de refinado de petróleo de la región del Volga.

Según la información difundida por el Estado mayor ucraniano, el ataque provocó un incendio dentro de las instalaciones de la refinería, que posee una capacidad de procesamiento aproximada de siete millones de toneladas de crudo por año.

La infraestructura se encuentra ubicada a unos 700 kilómetros al sudeste de Moscú, y fue uno de los principales objetivos incluidos en la ofensiva.

Las autoridades militares ucranianas sostuvieron que el ataque forma parte de una estrategia orientada a afectar instalaciones que consideran relevantes para el funcionamiento del aparato económico y militar ruso.

El aeródromo de Engels y otros puntos alcanzados

En la misma región de Sarátov también fue atacado el aeródromo de Engels, donde, según el Estado mayor ucraniano, se produjo otro incendio como consecuencia de la ofensiva.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania identificaron esta base aérea como una de las principales instalaciones de la aviación estratégica rusa, señalando que allí se encuentran desplegados bombarderos Tu-95MS y Tu-160, aeronaves que, de acuerdo con el comunicado, son utilizadas con frecuencia para lanzar misiles contra territorio ucraniano. Además del aeródromo y la refinería, el parte militar informó que los ataques alcanzaron otras instalaciones vinculadas al abastecimiento y funcionamiento de las fuerzas rusas.

Entre los objetivos mencionados se encuentran:

El depósito de Liudinovsk , en la región de Kaluga, destinado al almacenamiento de combustibles y lubricantes para el Ejército ruso.

, en la región de Kaluga, destinado al almacenamiento de combustibles y lubricantes para el Ejército ruso. Un punto de almacenamiento y lanzamiento de drones en Navli, región de Briansk.

en Navli, región de Briansk. Puntos de manejo de drones ubicados en Kursk.

ubicados en Kursk. Puntos de manejo de drones en zonas bajo ocupación rusa en Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia.

Según el Estado mayor ucraniano, todas estas acciones formaron parte de una misma operación destinada a afectar distintas capacidades logísticas y operativas de Rusia.

Rusia confirmó víctimas y daños materiales

Las autoridades rusas confirmaron consecuencias derivadas de los ataques registrados durante la noche. En la región de Sarátov, el gobernador Román Busarguin informó a través de sus redes sociales que dos personas murieron como consecuencia de un ataque con drones.

"Dos personas murieron en un ataque con dron enemigo", expresó el funcionario. Asimismo, las autoridades comunicaron que una vivienda particular sufrió daños materiales durante el episodio.

De manera paralela, distintos canales de Telegram informaron sobre incendios registrados tanto en el aeródromo de Engels como en una refinería perteneciente a Rosneft.

Otro incendio en la región de Samara

La ofensiva también alcanzó la región de Samara, donde un almacén perteneciente a la empresa Wildberries, conocida como la Amazon rusa, fue blanco de otro ataque.

Como consecuencia del impacto se produjo un incendio en las instalaciones. La empresa informó que no hubo víctimas y señaló que los equipos de bomberos trabajaban en el lugar para controlar el fuego.

El balance del Ministerio de Defensa ruso

Tras los ataques, el Ministerio de Defensa de Rusia difundió un balance sobre la actividad de sus sistemas de defensa antiaérea durante la noche.

Según el informe oficial, fueron derribados un total de 635 drones ucranianos que sobrevolaban distintas regiones del país. Las regiones mencionadas por el Ministerio fueron:

Bélgorod .

. Briansk .

. Volgogrado .

. Vorónezh .

. Kaluga .

. Kursk .

. Lípetsk .

. Oriol .

. Rostov .

. Riazán .

. Sarátov .

. Tambov .

. Tula .

. La región de Moscú .

. Krasnodar .

. La península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

El Ministerio también informó que fueron interceptados drones sobre el mar de Azov y el mar Negro, como parte de las operaciones defensivas desplegadas durante la misma jornada.