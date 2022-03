Un asesor de Vladimir Putin renunció y salió de Rusia por oponerse a la guerra en Ucrania

Un importante asesor del presidente Vladimir Putin renunció a su cargo y salió de Rusia en oposición a la guerra en Ucrania. Se trata del representante presidencial para el desarrollo sostenible, el reconocido reformista Anatoly Borísovich Chubais.

En los ambientes de poder se lo considera como el funcionario que llevó por primera vez a Putin al Kremlin en los años 90.

Según el diario ruso Kommersant, Chubais fue visto el martes en Estambul, Turquía. La salida, según fuentes citadas por Bloomberg, convierte a Chubais en la figura de más alto perfil en romper con el presidente Putin por su decisión de invadir Ucrania.

Su renuncia fue confirmada por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Así es, Chubais dejó el cargo por iniciativa propia. Si se ha ido o no (de Rusia) es un asunto personal suyo”, dijo el vocero a la agencia de noticias rusa Interfax. Chubais está en Turquía con su esposa y no planea regresar a Rusia, dijeron fuentes citadas por el sitio web de noticias RBC y el diario The Kyev Independent.

Quién es Anatoly Chubais, el primer miembro del gobierno de Vladimir Putin que renuncia por su rechazo a la guerra en Ucrania

Chubais es considerado un veterano del Kremlin. En los últimos 30 años, desde la desintegración de la Unión Soviética, viene desempeñando importantes puestos de responsabilidad en las altas esferas del poder ruso. Ocupaba el cargo de representante presidencial desde diciembre de 2020.

El renunciante asesor de Putin era una especie de enviado para asuntos del cambio climático del Kremlin. Desde su posición, intentó presionar a Rusia para que adoptara más políticas ecológicas frente a un poderoso lobby energético y un presidente que había cuestionado las advertencias sobre el calentamiento global.

Anatoly Chubais abandona Rusia en disconformidad con la guerra (Foto: Reuters)

Anatoly Chubais, el viejo arquitecto de las privatizaciones rusas de los años 90

Chubais fue una figura muy poderosa a principios de la década de 1990. Se lo considera el arquitecto de la controvertida campaña de privatizaciones de Rusia y su transición a una economía de mercado.

Incluso, según The Kyev Independent, fue quien llevó a Putin al Kremlin tras ofrecerle su primer trabajo en Moscú. En esos años Chubais fue ministro de Finanzas y viceprimer ministro y tuvo a cargo el programa oficial para privatizar la industria y el comercio. En menos de dos años, Rusia privatizó 122 000 empresas estatales heredadas de la desintegrada URSS.

El entonces presidente Boris Yeltsin lo despidió en 1995, pero poco después lo nombró jefe de su campaña electoral. Desde entonces estuvo siempre en el más alto nivel de los despachos del Kremlin. De hecho, fue uno de los pocos funcionarios de Yeltsin que logró acomodarse en la era Putin.