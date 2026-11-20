Un terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter sacudió este viernes por la noche la región de Junín, en el centro de Perú, según un reporte del Instituto Geofísico local (IGP), aunque también se sintió en otros puntos del país y también en Ecuador.

El temblor ocurrió a 129 kilómetros de profundidad, a unos 300 kilómetros al este de Lima, la capital peruana. En tanto, el IGP le dio una intensidad de V en Junín, la escala que mide con qué fuerza lo sintió la población.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que hasta el momento no se reportaron daños personales ni materiales, aunque la población lo sintió entre moderado y fuerte, y que el movimiento llegó a siete regiones más: Áncash, Lima, Ica, Ucayali, Pasco, Huánuco y Callao.

Además, y ante la posibilidad de nuevas réplicas, el Indeci recomendó a la ciudadanía mantener la calma, tener lista la mochila de emergencia y ubicar las zonas seguras, tanto internas como externas.

En julio de este año, un sismo de magnitud 5.1 había dejado cinco muertos, 71 heridos y 2.764 damnificados, también en el departamento de Junín, según el organismo.