Manifestantes de varios países europeos saldrán a las calles a partir de este fin de semana en una muestra de solidaridad transfronteriza contra el aumento del costo de la vida y la militarización, en un intento de aumentar la presión sobre sus gobiernos.

Tras semanas de protestas en varios países, sindicatos y activistas de Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido y Portugal subieron la apuesta convocando manifestaciones simultáneas, que se desarrollarán a lo largo del fin de semana.

Aunque las multitudinarias protestas se basaron en quejas nacionales, las preocupaciones son compartidas a escala continental, entre ellas el aumento del costo de la vida, el difícil acceso a la vivienda, el deterioro de la educación o la militarización, describe un medio europeo.

Coincidencias

En Francia, la movilización coincide con el octavo aniversario del movimiento de los chalecos amarillos, que surgió para protestar contra un alza del combustible.

Y en España, coincide con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, subraya el sitio RFI.

Organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios de una veintena de países europeos convocaron también este viernes una huelga internacional de la juventud, bajo el lema "Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras".