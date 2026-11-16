La emisión de una alerta naranja por tormentas para Catamarca motivó la adopción de medidas preventivas por parte de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca y del Poder Judicial de la provincia. Ambos organismos resolvieron suspender actividades presenciales con el propósito de resguardar la integridad física y la seguridad de las personas ante las condiciones meteorológicas previstas para este lunes 16 de noviembre.

En el ámbito municipal, la decisión comprende la interrupción de las clases y de todas las actividades del Sistema Educativo Municipal a partir de las 17:00 de este lunes. La disposición también alcanza a talleres, propuestas deportivas, culturales, recreativas, extracurriculares y administrativas que impliquen la concurrencia de personas a los establecimientos.

Por su parte, el Poder Judicial comunicó la suspensión de las tareas presenciales en todas sus dependencias. La medida fue dispuesta por la Corte de Justicia a partir de la alerta naranja y tiene como finalidad proteger a magistrados, funcionarios, empleados y demás integrantes de la institución.

Las resoluciones se enmarcan en un escenario meteorológico que contempla la posibilidad de tormentas fuertes, algunas localmente severas, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas de viento, ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.

La Municipalidad suspendió las clases desde las 17

La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca oficializó la suspensión de las actividades educativas mediante la Resolución N.º 528/2026 de la Secretaría de Educación y Cultura, firmada por su titular, Marqueza Nora Blanco Azurmendi.

La disposición tiene carácter preventivo y excepcional y establece que las clases y las actividades del Sistema Educativo Municipal quedan suspendidas desde las 17 de este lunes 16 de noviembre, en respuesta a las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El alcance de la medida comprende a todos los niveles y modalidades del sistema educativo municipal. No se limita exclusivamente al dictado de clases, sino que incluye las distintas actividades que se desarrollan en los establecimientos y que requieren la presencia de estudiantes, docentes, directivos, personal municipal y otros integrantes de la comunidad educativa.

En ese sentido, la resolución contempla la suspensión de las siguientes actividades:

Educativas: clases en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Municipal.

Pedagógicas y recreativas: propuestas complementarias vinculadas con la actividad escolar.

Deportivas y culturales: actividades organizadas en los establecimientos municipales.

Extracurriculares: iniciativas que impliquen la concurrencia de personas.

Administrativas: tareas presenciales que requieran la presencia de personal en las dependencias educativas.

La decisión también alcanza a las actividades desarrolladas por la Dirección de Política Social y Educativa, incluidos sus programas, talleres, espacios de acompañamiento y propuestas socioeducativas territoriales.

De esta manera, la suspensión abarca tanto las actividades habituales de las instituciones educativas como las propuestas de acompañamiento y participación que se desarrollan en distintos espacios municipales.

La protección de estudiantes, docentes y trabajadores municipales

Desde la Secretaría de Educación y Cultura señalaron que el objetivo de la suspensión es preservar la integridad física de estudiantes, docentes, directivos, personal municipal y demás integrantes de la comunidad educativa.

La medida busca evitar que las personas deban concurrir a los establecimientos durante el período en el que se esperan condiciones meteorológicas adversas. En los fundamentos de la resolución se mencionan expresamente los riesgos que podrían ocasionar las tormentas y las dificultades que podrían presentarse para circular.

La disposición también establece responsabilidades para las autoridades de las instituciones educativas municipales, a quienes se instruyó para garantizar la difusión de la medida entre las familias y el personal. La comunicación resulta central para que quienes integran las comunidades educativas conozcan con anticipación la suspensión y puedan organizarse frente a la interrupción de las actividades presenciales.

Otro aspecto establecido en la resolución es que la suspensión se mantendrá durante el período de vigencia de las alertas meteorológicas. Por lo tanto, la medida se encuentra vinculada directamente con el desarrollo de las condiciones climáticas advertidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

El Poder Judicial también suspendió las tareas presenciales

La prevención ante la alerta naranja alcanzó también al funcionamiento de la Justicia provincial. Mediante un comunicado, el Poder Judicial informó la suspensión de actividades presenciales en todas sus dependencias, una decisión adoptada por la Corte de Justicia.

El organismo explicó que la medida responde a la necesidad de resguardar la integridad y seguridad de magistrados, funcionarios, empleados y demás personal de la institución, frente a las condiciones meteorológicas previstas.

El comunicado señala que, en vista de la alerta naranja, la Corte de Justicia dispuso interrumpir las tareas presenciales en la totalidad de las dependencias judiciales. De esta manera, la decisión comprende al conjunto de las áreas que integran el Poder Judicial, sin limitarse a una dependencia o sector en particular.

En el mismo mensaje, las autoridades solicitaron a todo el personal que adopte las precauciones necesarias, priorizando el cuidado y la seguridad personal.

La disposición judicial se suma así a la resolución municipal y amplía el alcance de las medidas preventivas adoptadas en la ciudad frente al pronóstico de tormentas.

+cional a las condiciones meteorológicas adversas, mientras permanezcan vigentes las alertas