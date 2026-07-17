Un sismo de magnitud 7,4 sacudió el sureste de México y Centroamérica

Un sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter sacudió la mañana de este viernes el sureste de México y varios países de Centroamérica, generando una inmediata respuesta de las autoridades de protección civil y organismos de monitoreo sísmico.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México, el movimiento telúrico ocurrió a las 08:48 horas, tiempo local (14:48 GMT), y tuvo su epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado mexicano de Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.

El evento fue ampliamente percibido en distintas regiones y motivó la activación de protocolos preventivos mientras las autoridades iniciaban recorridos de inspección para verificar posibles afectaciones.

Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales ni daños materiales de consideración, mientras que las autoridades han exhortado a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informada únicamente mediante canales institucionales.

Réplicas mantienen el monitoreo permanente

Tras el sismo principal, el Servicio Sismológico Nacional informó que el fenómeno ha estado acompañado por varias réplicas de fuerte intensidad, lo que mantiene activos los sistemas de vigilancia y evaluación.

Entre los principales datos técnicos informados se encuentran:

Magnitud del sismo principal: 7,4 Richter.

7,4 Richter. Hora del evento: 08:48 hora local (14:48 GMT).

08:48 hora local (14:48 GMT). Epicentro: 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Profundidad: 10 kilómetros.

10 kilómetros. Magnitud de las réplicas: entre 5,2 y 6,5 Richter.

La ocurrencia de estas réplicas ha llevado a las autoridades a sostener un monitoreo constante para detectar cualquier posible afectación derivada de la actividad sísmica posterior al evento principal.

El movimiento se sintió en varios estados mexicanos

El sismo fue percibido con distinta intensidad en diversas entidades del país. Según la información oficial, la mayor percepción del movimiento ocurrió en los estados de:

Chiapas

Oaxaca

Campeche

Tabasco

En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara informó mediante la red social X que el movimiento fue perceptible en territorio oaxaqueño con una intensidad moderada.

El mandatario estatal señaló además que, de manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron los protocolos de revisión y monitoreo con el objetivo de verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas comunicó también a través de X que personal de las secretarías municipales fue desplegado en distintas regiones del estado para realizar recorridos de monitoreo destinados a identificar posibles daños derivados del sismo.

Mientras tanto, en los estados vecinos de Tabasco y Campeche, las autoridades de Protección Civil indicaron que la percepción del movimiento fue ligera, aunque igualmente se mantuvo la vigilancia preventiva.

El sismo también alcanzó a Guatemala y El Salvador

El alcance del movimiento telúrico trascendió el territorio mexicano y también fue percibido en países de Centroamérica.

En la capital guatemalteca, el sismo provocó la evacuación preventiva de numerosos edificios. Trabajadores y ciudadanos abandonaron oficinas, comercios y otros inmuebles mientras las autoridades realizaban verificaciones para evaluar la situación y determinar la existencia de posibles afectaciones.

El movimiento también fue sentido en la capital salvadoreña y en otras regiones de El Salvador. En ese país, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que, tras las evaluaciones correspondientes, se descartó una amenaza de tsunami, una información que contribuyó a reducir la incertidumbre generada tras el fuerte movimiento sísmico.

Respuesta inmediata de las autoridades

Desde los primeros minutos posteriores al sismo, las instituciones responsables de la atención de emergencias pusieron en marcha mecanismos de evaluación y seguimiento.

Las acciones informadas incluyen:

Activación de protocolos de revisión y monitoreo.

Despliegue de personal de Protección Civil en distintas regiones.

Recorridos para identificar posibles afectaciones.

Supervisión permanente de la evolución de las réplicas.

Recomendación a la ciudadanía de mantener la calma.

Llamado a seguir únicamente la información emitida por canales oficiales e institucionales.

Hasta el momento, la información oficial mantiene que no existen reportes de víctimas mortales ni de daños materiales de consideración, aunque el monitoreo continúa debido a la actividad sísmica registrada después del evento principal.

Una región marcada por la actividad sísmica

El sismo vuelve a poner de relieve la intensa actividad tectónica que caracteriza a México y Centroamérica.

La región registra actividad sísmica frecuente debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica, Caribe, Rivera y Pacífico, cuyo roce constante convierte a esta zona en una de las áreas de mayor sismicidad del continente.

En ese contexto, el Servicio Sismológico Nacional documenta en promedio entre 90 y 100 sismos diarios en territorio mexicano. La mayoría de estos movimientos corresponde a eventos de baja magnitud que resultan imperceptibles para la población, aunque algunos, como el registrado este viernes, alcanzan una magnitud suficiente para sentirse en amplias zonas del país y también en naciones vecinas de Centroamérica.

Mientras continúan las labores de monitoreo y evaluación, las autoridades mantienen el llamado a seguir las recomendaciones oficiales y permanecer atentos a la información emitida por los organismos competentes ante la posibilidad de nuevas réplicas.