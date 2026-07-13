A prepararse: se viene un lunes ventoso en Catamarca

Las vacaciones de invierno comenzaron oficialmente y esta semana, en lo climático tendrá como característica que las temperaturas máximas van a estar superando los 20 grados. Pero el comienzo de la primaverita va a estar marcado por la presencia constante del viento del sector Norte, que irá incrementando su intensidad con el transcurso de las horas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura oscilará entre una mínima de 4 y una máxima de 21 grados, en una jornada donde las condiciones del cielo variarán entre parcialmente y mayormente nublado.

A lo largo del día no se esperan lluvias. Sin embargo, el comportamiento del viento demandará atención, especialmente durante la segunda mitad de la jornada, cuando las ráfagas alcanzarán su mayor intensidad.

Un comienzo fresco

Las primeras horas del lunes estuvieron marcadas por un ambiente fresco. Durante la madrugada, el cielo se presentó parcialmente nublado, mientras que la temperatura rondó los 10 grados. En ese tramo de la jornada, el viento soplará desde el sector Norte con velocidades de entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Las condiciones permanecerán estables.

Con el avance de la mañana, el panorama meteorológico mostrará un incremento de la nubosidad. El cielo pasará a estar algp nublado, mientras que la temperatura descenderá levemente hasta alcanzar los 4 grados, convirtiéndose en el registro mínimo previsto para el día. El viento, mientras tanto,ya comenzó a ser protagonista desde el Norte soplando entre los 23 y 31 km/h.

El viento ganará protagonismo durante la tarde

La tarde será el período de mayor temperatura de la jornada, con una máxima prevista de 21 grados. No obstante, el aspecto más destacado será la intensificación del viento.

Durante ese tramo del día, aumentará su velocidad, con registros sostenidos de entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas podrán alcanzar entre 51 y 59 km/h, convirtiéndose en el principal rasgo del estado del tiempo. La orientación se va a mantener.

Una noche mayormente nublada y con persistencia del viento

Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse mayormente nublado, mientras que la temperatura descenderá hasta los 12 grados, manteniendo un ambiente fresco.

El Innombrable continuará soplando del mismo sector, con velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h, acompañado nuevamente por ráfagas de entre 51 y 59 km/h, por lo que las condiciones ventosas persistirán hasta el cierre del día.

De esta manera, el lunes se perfila como una jornada estable y sin lluvias en Catamarca, con temperaturas que irán desde los 4 hasta los 21 grados y un marcado predominio del viento del norte, que incrementará su intensidad durante la tarde y la noche. Las ráfagas previstas, de hasta 59 km/h, serán el aspecto más destacado del pronóstico y el principal factor a tener en cuenta durante el desarrollo de la jornada.

