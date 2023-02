Una mujer encontró miles de dólares en la calle y al devolverlos recibió algo inesperado

Un gran gesto se volvió viral en las redes sociales. Una mujer de 65 años encontró una bolsa tirada en la calle y dentro de ella habían 15 mil dólares. Al devolverlos, el dueño de la plata recibió un auto como recompensa, algo que la mujer necesitaba.

La protagonista de esta increíble historia es Diane Gordon. Esta mujer, oriunda de Estados Unidos, caminaba cada día a su trabajo al menos 10 kilómetros porque se le rompió el auto y no pudo arreglarlo. Tampoco le alcanza el dinero para comprarse uno nuevo.

En uno de sus tantos recorridos hacia el trabajo se encontró una bolsa en la calle con miles de dólares. Fueron unos 15 mil dólares, según informaron. Diane en vez de quedarse con el dinero, algo que precisaba, decidió llevar el dinero hasta una estación de policía.

La mujer se dirigió de inmediato a la estación de Policía de White Lake y comenzaron el rastreo del dueño. ”Esto no sucede muy a menudo, que alguien encuentre una gran suma de dinero y la entregue”, anunció Dan Keller, el jefe de policía, en una nota con Fox News:

Según se informó, en la bolsa no sólo había billetes, sino que también estaban las tarjetas de felicitación. En este punto de la investigación, fueron una gran ayuda porque le dio la pista que era una pareja de recién casados. De esta manera, pudieron ubicarlos.

Al conocer la historia de la mujer, la esposa del agente de policía quiso solidarizarse con ella e inició una campaña llamada GoFoundMe para poder darle una mano a esta mujer que tuvo un gran gesto.

Gracias a la campaña lograron recolectar 66.000 dólares por medio de las plataformas. En consecuencia, Gordon se alegró por la gran ayuda que recibió y pudo comprar su nuevo auto, una camioneta Jeep.

”Me encanta. Tiene un volante más cálido y una cámara de reversa; todas las cosas que nunca he tenido antes. Nunca esperé algo así. Estoy abrumada. Solo estaba haciendo lo que me enseñaron a hacer”,

Por último, muchas personas le preguntaron sobre la situación y la mujer reconoció que no hizo nada nuevo o del otro mundo, sino que no le consideraba correcto quedárselos. Por lo que, se los devolvió a su dueño.