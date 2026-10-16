Uruguay declaró por ley que Gardel nació en Tacuarembó y reavivó la polémica

El origen de Carlos Gardel, una de las figuras más representativas de la historia del tango, volvió a instalarse en el centro de la discusión rioplatense después de que el Parlamento de Uruguay aprobara una ley que reconoce oficialmente a Tacuarembó como el lugar de nacimiento del cantante. La iniciativa establece, además, el 11 de diciembre de cada año como el Día del Natalicio de Gardel y otorga carácter de interés cultural a las actividades organizadas en el territorio uruguayo para conmemorar esa fecha.

La decisión legislativa representa un nuevo capítulo en una controversia histórica que lleva décadas de investigaciones, interpretaciones y debates sobre el lugar donde nació el artista. Mientras Uruguay sostiene que Gardel nació en su territorio, existen investigadores que ubican su nacimiento en Francia, más precisamente en Toulouse. Argentina, por su parte, ocupa un lugar central en la historia artística del cantante, ya que fue en Buenos Aires donde desarrolló gran parte de su carrera y alcanzó la popularidad que lo convirtió en una figura internacional.

La iniciativa aprobada en Uruguay se apoya en la documentación que el Estado de ese país considera oficial respecto del origen del artista. El proyecto recibió el respaldo de la Cámara de Representantes y posteriormente fue aprobado por unanimidad en el Senado. Tras completar ese recorrido parlamentario, será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Una ley de dos artículos para reconocer el natalicio de Gardel

La norma aprobada por el Parlamento uruguayo consta de dos artículos que establecen los alcances del reconocimiento institucional.

El primero fija el 11 de diciembre de cada año como el Día del Natalicio de Carlos Gardel, en reconocimiento a la documentación oficial del Estado uruguayo que registra al artista como nacido el 11 de diciembre de 1887 en el departamento de Tacuarembó. El segundo artículo declara de interés cultural todas las actividades que se realicen en el territorio nacional para conmemorar el nacimiento del cantante. De esta manera, la ley no se limita a establecer una fecha en el calendario, sino que también contempla el reconocimiento cultural de los actos organizados en torno a su figura.

La aprobación unánime en el Senado, después del respaldo obtenido en la Cámara de Representantes, formalizó la posición institucional uruguaya sobre el nacimiento del artista. El siguiente paso previsto es la remisión del texto al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La decisión vuelve a colocar en primer plano una discusión que trasciende el ámbito legislativo. El lugar de nacimiento de Gardel constituye uno de los aspectos más debatidos de su biografía y continúa generando distintas interpretaciones entre investigadores y sectores vinculados con su legado.

Uruguay sostiene su posición con documentación oficial

Durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado, el legislador del Partido Colorado Robert Silva defendió el proyecto y destacó la extensión histórica de la controversia. Según expresó, detrás de la discusión existen «más de un siglo de historia, más de 60 años de investigación».

En su intervención, Silva citó diferentes investigaciones y documentos para fundamentar la posición uruguaya. Entre los antecedentes mencionados se encuentra el acta de defunción de Gardel, quien falleció el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia.

De acuerdo con la explicación del senador, ese documento registra al cantante como nacido en Uruguay y nacionalizado en Argentina. Silva también mencionó frases atribuidas al artista que, según su planteo, respaldarían la posición sostenida por su país.

Entre esas expresiones se encuentra la siguiente: «Mi corazón es argentino, pero mi alma es uruguaya porque allí nací». La referencia combina dos aspectos de la historia de Gardel que forman parte de la discusión: su vínculo con Argentina, donde construyó gran parte de su trayectoria artística, y la posición uruguaya respecto de su nacimiento.

Silva sostuvo que la iniciativa no pretende desconocer la importancia de Buenos Aires en la vida profesional del cantante ni convertir el reconocimiento legislativo en una disputa con otros países. Durante el debate, afirmó: «Gardel es uruguayo, porque así lo dicen los registros del Estado uruguayo, así lo declaró él mismo».

El documento localizado en noviembre de 2025

Otro de los antecedentes destacados durante el tratamiento parlamentario fue presentado por el diputado oficialista Gustavo Guerrero en la Cámara de Representantes. El legislador hizo referencia a un hallazgo documental que, según explicó, tuvo lugar el 28 de noviembre de 2025.

En esa fecha, la Comisión Gardel Rioplatense de la Fundación Fans de la Música localizó un registro en el Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo.

Según la explicación de Guerrero, el documento contiene una declaración en la que Gardel habría consignado que nació en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887. El diputado señaló que esa inscripción fue documentada mediante un acta notarial e incorporada al Registro Civil.

Guerrero destacó la relevancia histórica y jurídica del registro, que se incorporó a los argumentos presentados durante el debate legislativo sobre el origen del cantante. El hallazgo constituye uno de los elementos documentales señalados por los defensores de la posición uruguaya. Su mención durante el tratamiento parlamentario permitió reforzar la fundamentación del proyecto y explicar la importancia que sus impulsores atribuyen a los registros conservados en archivos oficiales.

La documentación mencionada por Guerrero se suma a los antecedentes citados por Silva en el Senado y forma parte del conjunto de elementos con los que Uruguay sostiene su reconocimiento del nacimiento de Gardel en Tacuarembó.

Francia y Argentina, en el centro de una controversia que continúa

La declaración legislativa uruguaya no elimina la existencia de otras posiciones sobre el nacimiento del cantante. La controversia histórica continúa atravesada por investigaciones que sitúan su origen en distintos lugares y por el peso que su trayectoria adquirió en más de un país.

Mientras Uruguay sostiene que nació en Tacuarembó, existen investigadores que ubican su nacimiento en Toulouse, Francia. Estas posiciones forman parte de un debate que, de acuerdo con lo expresado por Silva, acumula más de un siglo de historia y más de 60 años de investigación.

Argentina mantiene, por su parte, un lugar central en la trayectoria artística de Gardel. Fue en Buenos Aires donde el cantante desarrolló gran parte de su carrera y alcanzó la popularidad que lo convirtió en una figura internacional.

Esa dimensión de su historia también fue reconocida durante el debate parlamentario uruguayo. Silva aclaró que la iniciativa no busca desconocer la importancia de Buenos Aires ni plantear una competencia con otros países por la figura del artista.

El planteo permite distinguir entre dos cuestiones que suelen aparecer vinculadas en la discusión: el lugar de nacimiento de Gardel y el espacio en el que consolidó su carrera. La ley aprobada en Uruguay aborda la primera cuestión desde la perspectiva de la documentación oficial de ese Estado, mientras que la relevancia de Argentina en su trayectoria artística permanece como un elemento central de su biografía.