Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de cargos de tortura a estadounidenses

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes este jueves de los nuevos cargos presentados por los fiscales estadounidenses que los acusan de torturas a ciudadanos estadounidenses y otras personas que estuvieron bajo custodia de las autoridades venezolanas en los últimos años.

Maduro confirmó que leyó los cargos y dijo a través de un intérprete que "es una suma de alegaciones ya presentadas anteriormente de falsas acusaciones", además de que rechaza el documento en su totalidad, reportó la cadena CNN.

El juez Alvin Hellerstein, de la corte del Distrito Sur de Nueva York, interrumpió la presentación y consideró que el acusado se declara inocente.

Por su parte, la ex primera dama también se pronunció en ese sentido. "Soy completamente inocente, no soy culpable", dijo Flores, quien cumple 70 años este miércoles y a quien días atrás le fue rechazada una solicitud para pasar a prisión domiciliaria.

Maduro y Flores entraron a la sala en aparente buen estado de salud, con grilletes en los tobillos, y saludaron en español al juez.

El magistrado aceptó una petición presentada por la fiscalía y la defensa de los acusados para posponer por dos semanas el inicio del juicio, a fin de contar con más tiempo para presentar mociones previas. De esta forma, el comienzo del proceso quedó fijado para el 14 de junio de 2027.

En tanto, la próxima audiencia fue programada para el 17 de diciembre, cuando se discutirán las mociones de la defensa para descartar el caso.

Al salir de la sala, Maduro levantó la mano y se despidió del juez con un gesto.

Los nuevos cargos se relacionan con lo que el Gobierno de EE.UU. ha calificado como la detención indebida de más de una decena de ciudadanos estadounidenses en prisiones venezolanas mientras Maduro dirigía un régimen represivo en Venezuela.

Maduro y Flores enfrentan también cargos federales de narcotráfico en Estados Unidos, de los cuales previamente se declararon no culpables.