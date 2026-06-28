Venezuela confirmó que ya son 1450 los muertos por los devastadores terremotos

La magnitud de la tragedia que atraviesa Venezuela continúa reflejándose en el aumento del número de víctimas fatales. A casi cuatro días de los terremotos que golpearon el país, las autoridades confirmaron este domingo que la cifra de fallecidos se elevó a 1450 personas, mientras miles de personas permanecen desaparecidas.

El nuevo balance fue informado por el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien comunicó oficialmente la actualización del número de víctimas ocasionadas por los dos movimientos sísmicos registrados el pasado miércoles. Según precisó, los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron la zona norte del país, constituyen la peor catástrofe natural registrada en la historia venezolana.

Durante el informe oficial, Rodríguez expresó: "En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia".

El incremento de víctimas refleja el avance de las tareas de búsqueda y relevamiento que continúan desarrollándose en las zonas afectadas por el desastre.

Miles de desaparecidos y una emergencia sanitaria

Mientras continúa la búsqueda de personas desaparecidas, el sistema sanitario venezolano enfrenta una fuerte demanda para atender a los miles de heridos que dejaron los sismos.

Ante esa situación, las autoridades convocaron a una jornada de emergencia para la donación de sangre, con el objetivo de incrementar las reservas disponibles y garantizar una respuesta médica inmediata para quienes requieren atención. Entre los establecimientos habilitados para recibir donaciones voluntarias figuran el Hospital Domingo Luciano y el Hospital de Chacao, instituciones de salud pública que concentran parte del operativo dispuesto para afrontar la emergencia.

La convocatoria busca fortalecer la capacidad del sistema hospitalario frente a un escenario que continúa evolucionando mientras avanzan las tareas de rescate y asistencia.

Se restablecieron los servicios de metro

En paralelo con las acciones sanitarias, el Ministerio de Transporte de Venezuela informó este domingo que fueron restablecidos los servicios de metro en Caracas, Maracaibo y Valencia, luego de finalizar las inspecciones técnicas realizadas sobre las infraestructuras ferroviarias.

La cartera de Estado difundió fotografías y videos de las estaciones de las tres ciudades, donde pudo observarse una escasa presencia de pasajeros, una situación habitual para un día domingo. El reinicio de las operaciones se produjo una vez concluidas las revisiones estructurales realizadas tras el doble terremoto que obligó a suspender preventivamente los servicios.

El Metro de Caracas informó mediante un comunicado publicado en Instagram que la reactivación del servicio fue posible después de completar una revisión exhaustiva de toda la infraestructura, las vías férreas y los sistemas electromecánicos.

Por su parte, el Metro de Valencia comunicó que también retomó sus operaciones luego de verificar que no se registraban "novedades" en la estructura de sus instalaciones. Las inspecciones fueron realizadas antes de autorizar nuevamente la circulación de los trenes, en el marco de las medidas adoptadas tras el fuerte impacto que tuvieron los movimientos sísmicos sobre distintas infraestructuras del país.

La suspensión ordenada tras los terremotos

Los servicios de metro habían sido suspendidos el pasado miércoles por decisión de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, inmediatamente después de registrarse el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 en la zona norte del país.

Hasta el sábado, el balance oficial registraba 1430 personas fallecidas y 3330 heridos como consecuencia de los sismos. Con la actualización difundida este domingo, el número de víctimas fatales aumentó a 1450, mientras continúan las tareas de búsqueda y la asistencia a las personas afectadas.

El Ministerio de Transporte también informó que las autoridades llevaron adelante una inspección en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, terminal aérea que presta servicios a la ciudad de Caracas.

Las tareas fueron realizadas con la participación de expertos nacionales e internacionales, quienes evalúan el estado de la infraestructura luego de los daños provocados por el doble terremoto. El aeropuerto se encuentra ubicado en el estado La Guaira, señalado como el territorio más afectado por los movimientos sísmicos registrados el miércoles.

Debido a los graves daños sufridos en su infraestructura, la terminal aérea permanece cerrada por disposición de la presidenta Delcy Rodríguez.

Mientras tanto, las autoridades informaron que el resto de los aeropuertos del país continúan operativos.