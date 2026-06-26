Venezuela elevó a 920 la cifra de muertos y 3.360 los heridos por el doble terremoto

La tragedia provocada por los dos terremotos que golpearon a Venezuela el miércoles continúa agravándose con el paso de las horas. El número de víctimas fatales ascendió a 920 personas, mientras que 3.360 resultaron heridas, según el último balance oficial difundido por las autoridades.

Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron una profunda huella de destrucción en distintas regiones del país, obligando a desplegar un amplio operativo de emergencia para atender a los afectados y localizar a quienes permanecen desaparecidos o atrapados bajo los escombros.

En medio de las tareas de rescate, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó además que unas 170 personas continúan atrapadas entre las estructuras colapsadas, lo que mantiene en vilo a familiares y equipos de emergencia que trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes.

La Guaira, epicentro de la devastación

La situación más crítica se registra en La Guaira, identificada por las autoridades como el epicentro de la devastación provocada por los sismos. Hasta allí se trasladó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para supervisar personalmente los operativos de asistencia y evaluar el alcance de los daños.

El panorama en la zona es desolador. Más de 100 edificios colapsaron como consecuencia de los terremotos, generando enormes montañas de escombros y dificultando las tareas de búsqueda.

Para enfrentar la emergencia, el Gobierno desplegó más de 100 equipos de maquinaria pesada, destinados a remover estructuras derrumbadas, facilitar el acceso a las áreas más comprometidas y colaborar en la recuperación de víctimas. Las operaciones continúan de manera ininterrumpida mientras las autoridades intentan determinar la magnitud total de los daños y el número definitivo de afectados.

Daños severos en infraestructura crítica

Además del creciente número de fallecidos y heridos, los terremotos provocaron importantes daños materiales en infraestructura pública y privada.

Según detalló Jorge Rodríguez durante una intervención en la televisión venezolana, se contabilizaron 383 edificios dañados. Entre las estructuras afectadas se encuentran:

13 hospitales

25 centros comerciales

La afectación de hospitales representa uno de los principales desafíos para las autoridades, debido a la necesidad de atender a miles de heridos en medio de una emergencia de gran escala. Rodríguez también indicó que al menos 1.000 sitios de infraestructura sufrieron daños de diversa consideración, lo que evidencia el enorme impacto de los movimientos sísmicos sobre servicios, instalaciones y edificaciones en distintas zonas del país.

Rescates y búsqueda de sobrevivientes

Las tareas de rescate continúan siendo una prioridad absoluta para los organismos de emergencia. En La Guaira, una de las regiones más golpeadas por la catástrofe, ya fueron rescatadas 243 personas, de acuerdo con la información oficial.

Los equipos especializados trabajan en condiciones complejas para localizar a quienes permanecen atrapados bajo estructuras derrumbadas. A medida que avanzan las labores de remoción de escombros, las autoridades mantienen la esperanza de encontrar más sobrevivientes.

Durante este viernes comenzaron a sumarse al operativo rescatistas procedentes de diversos países, quienes colaboran en las tareas de búsqueda, localización y rescate tanto de personas como de mascotas en las áreas afectadas por los terremotos.

Llega la ayuda internacional

Frente a la magnitud del desastre, la comunidad internacional comenzó a movilizar recursos para asistir a Venezuela. Durante la madrugada empezó a arribar ayuda humanitaria al país y se espera que en las próximas horas lleguen más insumos a través de aviones sanitarios destinados a reforzar la atención de las víctimas y apoyar los operativos de emergencia.

En paralelo, Estados Unidos anunció el despliegue de fuerzas militares para colaborar con las tareas de socorro, luego de que las autoridades interinas venezolanas solicitaran asistencia.

Además, el Departamento del Tesoro estadounidense resolvió flexibilizar temporalmente las sanciones contra Venezuela para autorizar las transacciones vinculadas con la ayuda humanitaria destinada al país, una medida orientada a facilitar el ingreso de recursos y suministros necesarios para enfrentar la crisis.

Un país movilizado ante la emergencia

Mientras continúan las evaluaciones oficiales y las tareas de rescate avanzan en las zonas más afectadas, Venezuela enfrenta una de las emergencias más graves registradas tras los dos terremotos que sacudieron su territorio.

Con 920 fallecidos, 3.360 heridos, cientos de edificios dañados, infraestructura crítica comprometida y decenas de personas aún atrapadas, el país permanece concentrado en las labores de búsqueda y asistencia. La llegada de ayuda internacional y el refuerzo de los equipos de rescate representan, por estas horas, elementos fundamentales para intentar aliviar las consecuencias de una catástrofe que mantiene en alerta a toda la nación.