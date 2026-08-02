Venezuela iniciará la próxima semana un nuevo proceso de diálogo presencial con la oposición

El jefe del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció el inicio formal de un nuevo proceso de diálogo entre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y un grupo de dirigentes de la oposición venezolana. La primera reunión presencial entre ambas delegaciones se llevará a cabo la próxima semana en Caracas, luego de varias semanas de contactos indirectos que permitieron avanzar en la conformación de los equipos de trabajo y en la definición de una agenda común.

El anuncio representa el comienzo de una nueva instancia de conversaciones entre el oficialismo y un sector opositor, en un escenario marcado por intentos previos de negociación que no lograron consolidarse. En esta oportunidad, las partes acordaron una metodología de trabajo basada en objetivos definidos y una agenda con temas específicos que serán abordados durante el encuentro.

Rodríguez informó que la decisión fue alcanzada tras mantener una conversación telefónica con Dinorah Figuera, representante de la oposición, durante la cual ambos intercambiaron la composición de las delegaciones y establecieron los primeros pasos del proceso.

"En esa conversación compartimos la composición de las delegaciones de trabajo y acordamos primera reunión presencial en Caracas la próxima semana. Hemos también establecido una agenda de trabajo con metas claras y verificables", señaló el titular del Parlamento venezolano.

Derechos políticos, democracia y víctimas

Las delegaciones definieron los principales temas que integrarán la agenda del primer encuentro presencial. Según lo informado, el diálogo estará estructurado alrededor de tres ejes considerados prioritarios para el inicio de las conversaciones.

Entre los puntos acordados figuran la atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y el análisis de los derechos y garantías políticas.

Estos asuntos conformarán la base del intercambio entre ambas representaciones durante la reunión prevista en Caracas y constituyen el primer esquema de trabajo consensuado dentro de este renovado proceso de diálogo.

La definición de estos ejes se produjo luego de semanas de contactos indirectos entre el oficialismo y la oposición, que desembocaron en la conversación telefónica mantenida entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera para formalizar el inicio de las negociaciones.

La conformación de la delegación del oficialismo

El gobierno interino de Delcy Rodríguez ya definió la integración de la delegación nacional que participará en la mesa de diálogo. El equipo estará encabezado por Jorge Rodríguez, quien asumirá la coordinación de la representación oficialista.

Lo acompañarán Ana María San Juan, Jorge Arreaza, América Pérez, Genesis Garvett y Pedro Infante. Según lo informado, todos ellos tendrán la responsabilidad de representar al gobierno durante las conversaciones y participar en la discusión de cada uno de los temas incluidos en la agenda acordada.

La oposición presentó sus equipos de trabajo

Por su parte, Dinorah Figuera confirmó tanto la agenda del encuentro como la integración de las comisiones que representarán al sector opositor.

A través de su cuenta en X, informó que la comisión técnica política estará integrada por:

María Gabriela Hernández.

Tomás Guanipa.

Guillermo Palacios.

En tanto, la comisión de apoyo estará conformada por:

José Gregorio Correa.

Oneida Guaipe.

Olivia Lozano.

Karin Salanova.

De esta manera, ambas partes definieron oficialmente la composición de los equipos que participarán del nuevo proceso de diálogo político.

El respaldo expresado por Estados Unidos

Durante la presentación de la delegación opositora, Dinorah Figuera también agradeció públicamente el respaldo recibido por parte de Estados Unidos y del secretario de Estado, Marco Rubio.

Según expresó, ese acompañamiento fue un factor importante para avanzar en este proceso de diálogo, cuyo objetivo es facilitar una transición política en Venezuela. Asimismo, destacó que el acompañamiento internacional permitió abrir este nuevo espacio de negociación con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, en un contexto en el que la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de las conversaciones.

Figuera regresó a Venezuela en junio, luego de permanecer ocho años en el exilio, tras recibir una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En los últimos días manifestó que el diálogo debe desarrollarse con honestidad, transparencia y metas definidas, además de un compromiso real para alcanzar acuerdos concretos que permitan recuperar la democracia mediante elecciones libres y justas.

En ese sentido sostuvo: "Desde la AN 2015, lo afrontamos con seriedad y determinación, convencidos de que será juzgado no por su retórica, sino por los resultados que logre para el pueblo venezolano".

El pronunciamiento de Washington

El acercamiento entre el oficialismo venezolano y el sector opositor también recibió una manifestación pública de apoyo desde Estados Unidos.

El subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, expresó la posición de su país respecto del anuncio realizado por las partes.

A través de sus redes sociales afirmó: "Estados Unidos acoge con satisfacción este anuncio y reafirma su compromiso de apoyar los esfuerzos liderados por venezolanos para fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y avanzar hacia un futuro más estable y próspero para el pueblo de Venezuela".

Sus declaraciones se suman a las manifestaciones de respaldo internacional conocidas tras la confirmación del inicio de la nueva etapa de diálogo político.