Venezuela: al menos 164 muertos, 971 heridos y una carrera contrarreloj por los sobrevivientes

Venezuela atraviesa una de las peores emergencias sísmicas de su historia reciente después de que dos terremotos consecutivos sacudieran el país y dejaran un saldo provisorio de al menos 164 muertos y 971 heridos. La nueva cifra fue confirmada este jueves por la mañana por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en medio de un operativo de rescate que continúa entre edificios derrumbados, servicios interrumpidos y barrios enteros bajo evaluación. El escenario, sin embargo, permanece abierto: las autoridades venezolanas ya advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avancen la remoción de escombros y la asistencia en las zonas más golpeadas.

La secuencia sísmica ocurrió en la noche del miércoles y desató una emergencia de escala nacional. Los dos movimientos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron daños severos en varios estados, obligaron al cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, interrumpieron servicios estratégicos en Caracas y empujaron a miles de personas a abandonar sus viviendas y buscar resguardo en las calles, atravesadas por el miedo y la incertidumbre. La violencia de los temblores también se sintió más allá de las fronteras venezolanas: hubo evacuaciones de edificios en lugares tan lejanos como la Amazonía de Brasil, a unos 1.700 kilómetros de la capital venezolana.

La magnitud del desastre quedó expuesta desde las primeras imágenes de la mañana. La televisora estatal VTV mostró el rescate de tres niños, cubiertos de polvo pero con vida, que eran retirados de entre los escombros en el estado de La Guaira, señalado por el propio Gobierno como la zona más afectada. La escena condensó el drama de una jornada marcada por el colapso de estructuras, la desesperación de las familias y la carrera contrarreloj de los equipos de emergencia para encontrar sobrevivientes.

Dos terremotos, un país paralizado

El nuevo balance oficial, con 164 fallecidos y 971 heridos, confirma que Venezuela enfrenta una tragedia de dimensiones excepcionales. La cifra fue informada por Delcy Rodríguez durante la mañana del jueves, luego de una noche en la que el país quedó sumido en el caos por la sucesión de los dos sismos. Los terremotos no sólo golpearon con una intensidad inusual, sino que lo hicieron en un lapso mínimo, multiplicando el impacto sobre las edificaciones, los servicios y la población.

La presidenta encargada había declarado el estado de emergencia en un mensaje a la nación a última hora del miércoles y desde entonces la prioridad oficial quedó concentrada en el rescate, la atención sanitaria y el relevamiento de daños. "Hay decenas de edificios colapsados", señaló Rodríguez, al describir una situación crítica en la que se llevan adelante "labores muy arduas de rescate para salvar las vidas".

La proyección de un saldo aún mayor aparece como una posibilidad concreta. La existencia de personas atrapadas, la magnitud de los derrumbes y la necesidad de seguir inspeccionando inmuebles dañados hacen que el balance oficial siga siendo provisorio. Cada hora de trabajo entre los escombros puede modificar la cifra de víctimas y ampliar el alcance de una catástrofe que ya figura entre las más severas registradas en el país.

Venzuela anoche

La Guaira, declarada "zona de desastre"

Dentro del mapa de la devastación, La Guaira emerge como el punto más crítico. La propia Delcy Rodríguez describió a ese estado del norte venezolano como una "zona de desastre", definición que resume el nivel de destrucción que dejaron los sismos. Allí se registraron decenas de edificios colapsados, un dato que explica tanto la gravedad del balance humano como la complejidad de las tareas de rescate que continúan desarrollándose.

Las imágenes difundidas por VTV desde esa provincia ofrecieron una primera dimensión del drama. El rescate de tres niños con vida, cubiertos de polvo y extraídos de entre los restos de estructuras derrumbadas, se convirtió en una de las escenas más impactantes de la jornada. También mostró que, detrás de la cifra consolidada de muertos y heridos, sigue habiendo una búsqueda activa de personas atrapadas y una esperanza abierta en medio del desastre.

La Guaira concentra buena parte de la atención no sólo por la cantidad de inmuebles derrumbados, sino porque el colapso de estructuras obliga a sostener operaciones de rescate largas, delicadas y técnicamente complejas. En ese contexto, las autoridades insisten en que el número de afectados podría seguir creciendo. La revisión de edificios, la remoción de escombros y la localización de personas aisladas o atrapadas continúan siendo tareas en desarrollo.

Un país donde los grandes sismos no son frecuentes

Los dos terremotos que golpearon a Venezuela fueron descritos como algunos de los más fuertes en más de un siglo en el país. Esa caracterización permite dimensionar el carácter extraordinario del evento y entender por qué la emergencia alcanzó semejante escala. Aunque Venezuela se encuentra cerca de múltiples fallas geológicas, su ubicación entre las placas Sudamericana y del Caribe hace que los terremotos de gran intensidad sean mucho menos comunes que en otras regiones de América Latina.

Ese dato vuelve todavía más excepcional la secuencia registrada el miércoles por la noche. La combinación de dos sismos potentes, prácticamente consecutivos, en un país donde ese tipo de eventos no son habituales, contribuyó a la sensación de desborde que atravesó a la población y a las autoridades. El impacto no se limitó a una sola ciudad ni a una sola provincia: se reportaron daños en varios estados, evacuaciones en distintos puntos del país y efectos perceptibles a enorme distancia.

Las evacuaciones en la Amazonía brasileña, a unos 1.700 kilómetros de Caracas, muestran con claridad el alcance regional del fenómeno. La onda expansiva de los movimientos y el temor que generaron llevaron a desalojar edificios incluso fuera del territorio venezolano, reforzando la dimensión extraordinaria de una secuencia sísmica que dejó al país en estado de conmoción.

Caracas bajo emergencia

La tragedia no se expresó únicamente en el saldo humano y en el derrumbe de edificios. También alteró de manera directa el funcionamiento de la capital y de parte de la infraestructura crítica del país. Delcy Rodríguez informó que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el principal de Venezuela, fue cerrado a raíz de los daños sufridos durante los sismos. La medida impacta de forma inmediata sobre la conectividad aérea y da cuenta de que la emergencia alcanzó instalaciones estratégicas.

A ese cierre se sumó la suspensión de los servicios de metro y gas natural en Caracas, una decisión que refleja el alcance del daño sobre sistemas centrales para la vida cotidiana y para la respuesta operativa del Estado. La interrupción del transporte subterráneo y del suministro de gas no sólo modifica la rutina de miles de personas, sino que también complejiza la logística de traslado, asistencia y abastecimiento en medio de una catástrofe.

La capital venezolana quedó, así, atravesada por una doble tensión: por un lado, la necesidad de resguardar a la población frente a posibles riesgos estructurales y réplicas; por otro, la urgencia de sostener una red mínima de funcionamiento en una ciudad que, de golpe, se vio sacudida por el miedo, las evacuaciones y la paralización de servicios básicos.

Clases suspendidas y escuelas convertidas en refugios

La emergencia sísmica también alteró de lleno el sistema educativo. Las clases escolares serán suspendidas durante varios días, según se informó oficialmente, mientras algunos edificios educativos pasarán a cumplir un rol central en la respuesta humanitaria. Las escuelas serán utilizadas como refugios y centros de donación, una decisión que muestra cómo la crisis obligó a reconvertir infraestructura pública para atender a los damnificados.

La medida tiene un doble sentido. Por un lado, protege a estudiantes, docentes y personal educativo en un contexto en el que muchos edificios pueden haber sufrido daños o estar bajo evaluación. Por otro, amplía la red de contención territorial del Estado al habilitar espacios físicos para recibir personas afectadas, canalizar ayuda y organizar asistencia.

En una emergencia de esta magnitud, la suspensión de clases deja de ser una medida meramente administrativa para convertirse en parte del dispositivo general de respuesta. El sistema educativo se integra así a la estructura de asistencia, en un país donde la prioridad inmediata es rescatar, atender, alojar y abastecer a quienes quedaron expuestos al impacto de los sismos.

El llamado a médicos

En paralelo a las tareas de rescate, el Gobierno venezolano activó un llamado urgente a los profesionales de la salud para que se presenten en los hospitales y colaboren con la atención de los heridos. La decisión da cuenta de la presión que recae sobre el sistema sanitario a partir del ingreso masivo de personas lesionadas y de la necesidad de reforzar guardias, recursos humanos y capacidad operativa.

La cifra oficial de 971 heridos obliga a una respuesta hospitalaria extraordinaria. Cada paciente requiere evaluación, tratamiento, seguimiento y, en muchos casos, internación, en un contexto donde además pueden existir dificultades logísticas por la suspensión de servicios, los daños edilicios o la sobrecarga de los centros de salud. El pedido formulado por Rodríguez confirma que la red sanitaria quedó colocada en el centro de la emergencia y que su capacidad de absorción será clave en las próximas horas.

La atención médica no sólo involucra a los lesionados por derrumbes o caídas. También se vuelve esencial para asistir a personas con cuadros de crisis nerviosa, descompensaciones o problemas derivados del caos generado por la evacuación masiva y el colapso de servicios. En ese marco, el sistema de salud funciona como una de las columnas vertebrales de la respuesta estatal.

La ayuda internacional empieza a llegar

La magnitud del desastre activó además una rápida reacción internacional. Delcy Rodríguez confirmó que Venezuela recibirá ayuda internacional, incluyendo rescatistas de Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, México y China, entre otros países. La llegada de equipos especializados adquiere una importancia decisiva en un escenario donde la localización de sobrevivientes y el trabajo en estructuras colapsadas requieren experiencia, coordinación y capacidad técnica.

A esa asistencia concreta se sumaron los ofrecimientos de distintos gobiernos de la región. Según la información disponible, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Uruguay ofrecieron ayuda ante la emergencia. La reacción internacional refleja tanto la gravedad de la situación como el nivel de atención que el desastre despertó fuera de las fronteras venezolanas.

La cooperación externa aparece, en este contexto, como un componente central de la respuesta. La catástrofe no sólo demanda maquinaria, especialistas y logística para las tareas de rescate, sino también apoyo sanitario, asistencia humanitaria y coordinación operativa para atender una crisis que, por su escala, puede desbordar la capacidad local.