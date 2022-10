VIDEO: explotó un camión bomba en el puente de Crimea

Una explosión en el estratégico puente de carretera y ferrocarril que une a Rusia con la península de Crimea derribó el sábado algunos tramos de vía en un sentido, dañando una ruta de abastecimiento crucial para los militares rusos en Ucrania y matando al menos a tres personas.

La explosión fue atribuida a un camión bomba que circulaba por el puente de Kerch, el cual resultó ser un símbolo de la gestión de Vladimir Putin ante la anexión de la península ucraniana por parte de Rusia. ⚠️ IMÁGENES SENSIBLES



Guerra Rusia-Ucrania: explosión en el puente que une Rusia con Crimea pic.twitter.com/YXu0aNIat7 — C5N (@C5N) October 8, 2022

El texto precisa que los muertos posiblemente son pasajeros de un automóvil que estaba al lado del camión que detonó. Dos cuerpos, un hombre y una mujer, ya fueron recuperados del estrecho de Kerch, zona por la que pasa el puente.