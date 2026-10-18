VIDEO: un militar estadounidense cayó al vacío durante una exhibición de destreza

Un insólito accidente protagonizado por un militar estadounidense generó conmoción este sábado por la noche en el Estadio Alamodome de San Antonio, Texas, cuando el hombre cayó desde el techo del recinto mientras participaba de una exhibición de destreza con sogas.

El episodio ocurrió antes del partido de fútbol americano universitario entre los UTSA Roadrunners y los Navy Midshipmen, durante una demostración que formaba parte de un homenaje a los veteranos de las fuerzas armadas estadounidenses.

La actividad estaba pensada como una exhibición de habilidades aéreas y descenso controlado. Cuatro militares debían realizar distintas destrezas suspendidos de sogas y descender hasta el centro del campo de juego. Sin embargo, durante la maniobra se produjo un percance con una de las cuerdas y uno de los participantes cayó pesadamente desde una altura considerable.

Según reportaron medios locales, el soldado se encontraba realizando movimientos de rapel, una técnica que permite efectuar descensos rápidos y controlados por superficies verticales. La demostración se desarrollaba en el centro del estadio y el militar estaba acompañado por otros tres integrantes de las fuerzas armadas cuando ocurrió el incidente.

La caída alteró por completo el desarrollo de la exhibición. Lo que debía ser una presentación coordinada de destreza y control terminó con uno de los participantes tendido en el suelo y la inmediata intervención de los equipos de seguridad presentes en el recinto.

#ADVERTENCIA Imágenes fuertes. Militar estadounidense resultó gravemente herido al caer desde el techo del Alamodome, en San Antonio, Texas, mientras hacía rappel en la previa del partido UTSA Roadrunners y los Navy Midshipmen del futbol americano colegial. Su dinámica formaba parte de una demostración de homenaje a las Fuerzas Armadas. #Alguienlotienequedecir #JLMNoticias #Aguascalientes — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 18, 2026

El accidente quedó registrado en un video filmado con el teléfono celular de una persona que se encontraba en las tribunas. Las imágenes permitieron documentar el episodio y el impacto que provocó entre quienes presenciaban la exhibición.

En la grabación se escucha el murmullo de los espectadores después de la caída, en medio de la conmoción que generó la situación. El incidente interrumpió la atención del público, que hasta ese momento se encontraba reunido para presenciar las actividades previas al encuentro universitario.

La exhibición tenía como propósito rendir homenaje a los veteranos estadounidenses y a quienes integran las fuerzas armadas. Por ese motivo, la participación de los cuatro militares formaba parte de una actividad organizada antes del partido entre los equipos universitarios.

La maniobra contemplaba que los participantes descendieran mediante sogas hasta el campo, en una demostración de coordinación y destreza. No obstante, el inconveniente registrado durante el procedimiento impidió que uno de los descensos se completara de manera controlada. El material grabado desde la tribuna también dejó constancia de la reacción del público tras el accidente. El episodio provocó una interrupción de la actividad y obligó a concentrar la atención en la asistencia al militar lesionado.

El operativo de asistencia y el traslado de urgencia

Tras producirse la caída, personal de seguridad acudió rápidamente para asistir al soldado. Los primeros auxilios se realizaron en el propio estadio, donde se estableció un perímetro alrededor del lugar en el que había quedado el hombre para facilitar la intervención.

Luego de la atención inicial, se determinó su traslado a un centro de salud. El militar fue llevado de urgencia en una ambulancia hasta un hospital de la zona, debido a la gravedad potencial del accidente y a la necesidad de recibir atención médica especializada.

Hasta el momento de la información difundida, no se conocía el estado de salud del soldado. Tampoco se habían comunicado reportes oficiales por parte de las fuerzas militares sobre su evolución después de la caída.

La falta de información médica impide establecer la gravedad de las lesiones que pudo haber sufrido durante el impacto. Por ahora, los datos disponibles se limitan al accidente, la asistencia inicial en el estadio y el posterior traslado de urgencia al hospital. La intervención del personal de seguridad permitió atender al militar después del incidente y organizar su derivación. Mientras tanto, el área donde ocurrió la caída quedó delimitada para facilitar las tareas de asistencia.

El partido universitario se disputó después de la demora

El episodio también tuvo consecuencias inmediatas para la programación deportiva. El encuentro entre los UTSA Roadrunners y los Navy Midshipmen, previsto para disputarse después de la exhibición, sufrió una demora de varios minutos debido al accidente.

La caída obligó a interrumpir temporalmente las actividades previas al partido, mientras el personal presente en el estadio atendía al militar y organizaba su traslado al hospital. Pese a la situación, el encuentro de fútbol americano universitario finalmente se disputó. La programación se vio afectada por el tiempo necesario para responder al incidente, aunque no se suspendió el partido.

El accidente ocurrió en un estadio que se encontraba preparado para recibir el choque entre ambos equipos y durante una actividad que buscaba rendir reconocimiento a los veteranos. La caída del militar transformó una exhibición prevista como parte del homenaje en una situación de emergencia que requirió asistencia inmediata.