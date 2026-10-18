VIDEO: un sacerdote murió aplastado por una cruz mientras celebraba misa

Una profunda conmoción se generó en Guayaquil, Ecuador, luego de que un sacerdote muriera al ser aplastado por una cruz que se desprendió de la pared mientras celebraba una misa en la Parroquia del Perpetuo Socorro. La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien se desempeñaba como párroco de esa iglesia.

El trágico episodio ocurrió este sábado, durante la celebración de la Eucaristía, en un momento que quedó registrado en una transmisión en vivo a través de Facebook. La ceremonia religiosa transcurría en el altar cuando, de manera repentina, la cruz ubicada detrás del sacerdote se desprendió de la pared y cayó sobre él.

La estructura impactó directamente en la cabeza del presbítero, quien murió en el acto. La situación provocó una reacción inmediata entre los fieles que participaban de la misa y que presenciaron lo ocurrido sin poder evitar el desenlace.

La transmisión permitió que el momento quedara registrado y que se escucharan los gritos de desesperación de las personas presentes en la parroquia. La escena, marcada por la sorpresa y el dolor, interrumpió abruptamente la celebración religiosa. El hecho tuvo lugar en un espacio destinado a la oración y al encuentro de la comunidad católica. La caída de la cruz detrás del altar convirtió la ceremonia en una situación trágica que terminó con la vida del sacerdote mientras cumplía con sus funciones pastorales.

La cruz se desprendió detrás del altar

De acuerdo con la información difundida, el accidente se produjo cuando el sacerdote se encontraba celebrando la Eucaristía. La cruz estaba colocada en la pared detrás del altar y, por motivos que no fueron precisados en la información disponible, se desprendió de su ubicación y cayó sobre Sánchez Molinari.

El impacto alcanzó la cabeza del sacerdote y provocó su muerte inmediata. La secuencia quedó registrada durante la transmisión de la misa por Facebook, plataforma que el propio párroco utilizaba para compartir las celebraciones religiosas con los fieles.

En la grabación se escuchan los gritos de desesperación de quienes se encontraban en la iglesia al advertir lo sucedido. La conmoción se produjo en el mismo momento en que la estructura cayó sobre el presbítero, interrumpiendo la ceremonia.

🇪🇨 Muere un sacerdote en Guayaquil, Ecuador, tras caerle encima la cruz del altar durante una misa. https://t.co/3u1LuQWfmO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 18, 2026

Hasta el momento, la información difundida no detalló las causas por las que la cruz se desprendió de la pared ni aportó precisiones adicionales sobre las condiciones de instalación de la estructura. El dato confirmado es que la caída ocurrió detrás del altar y que el golpe en la cabeza provocó el fallecimiento del sacerdote.

La transmisión en directo hizo que el episodio adquiriera una dimensión particular, ya que el hecho quedó registrado mientras se desarrollaba una actividad religiosa habitual de la parroquia.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento

Después de conocerse la tragedia, la Arquidiócesis de Guayaquil informó oficialmente la muerte del párroco y compartió un mensaje de despedida en el que expresó su pesar por la pérdida.

"Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria", indicó la institución religiosa.

El comunicado también manifestó el acompañamiento espiritual de la Arquidiócesis a las personas cercanas al sacerdote y a la comunidad religiosa a la que pertenecía. "La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. Descanse en paz", agregó el mensaje.

Las palabras oficiales estuvieron centradas en la despedida del sacerdote, la oración por el descanso de su alma y el acompañamiento a quienes atraviesan el duelo. La institución reconoció su pertenencia a la parroquia del Perpetuo Socorro, situada en la Vicaría Centro, y extendió sus condolencias a su entorno familiar, sus amigos y la familia redentorista.

Quién era Patricio Alfredo Sánchez Molinari

Patricio Sánchez Molinari era el párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Guayaquil y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, también conocida como la familia redentorista.

Esta congregación fue fundada por San Alfonso María de Ligorio en 1732, dato que forma parte de la trayectoria de la comunidad religiosa a la que pertenecía el sacerdote. En su labor cotidiana, Sánchez Molinari se encargaba de celebrar misas en la parroquia y transmitirlas a través de sus redes sociales. Esa práctica permitía que las ceremonias religiosas fueran compartidas con personas que seguían las celebraciones a distancia.

Precisamente, una de esas transmisiones fue la que registró el trágico episodio. La misa se estaba desarrollando en vivo por Facebook cuando la cruz ubicada detrás del altar se desprendió y cayó sobre el párroco.

La noticia de su muerte generó numerosas expresiones de pesar entre los fieles que lo conocían y entre quienes seguían sus celebraciones religiosas a través de las redes sociales. Los mensajes difundidos después de conocerse el fallecimiento reflejaron el impacto que provocó la pérdida del sacerdote.

El dolor de los fieles tras conocerse la noticia

Luego de que se confirmara la muerte de Sánchez Molinari, cientos de fieles expresaron su tristeza y compartieron mensajes de despedida. Las publicaciones estuvieron marcadas por las muestras de afecto hacia el sacerdote y por el reconocimiento a sus cualidades personales.

Entre los comentarios difundidos se destacaron expresiones como: "Qué tristeza, un gran sacerdote y gran amigo"; "Mi corazón siente un dolor enorme"; "Que Dios lo tenga en la gloria", y "Tan bondadoso y educado, descanse en paz".

Los mensajes reflejaron el dolor de quienes lo conocían y la conmoción que provocó su fallecimiento. Para muchos de los fieles que participaron de las despedidas, la noticia significó la pérdida de un sacerdote al que recordaban con cariño y respeto.

El uso de las redes sociales para transmitir las misas también había permitido que Sánchez Molinari mantuviera contacto con una comunidad más amplia de personas que seguían sus celebraciones. Tras conocerse la tragedia, ese mismo espacio digital se convirtió en un lugar donde los fieles expresaron sus condolencias y compartieron sus recuerdos.